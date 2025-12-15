¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Víctor Montes, peluquero gitano, reclama al futuro Gobierno de Extremadura mejoras para autónomos e integración para el pueblo gitano

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Oportunidades laborales para la etnia gitana

Víctor Montes, peluquero pacense, quiere aprovechar el contexto electoral para trasladar un mensaje claro al futuro Gobierno de la Junta de Extremadura. "Me encantaría pedirles que se fijaran más en nosotros, en el pequeño emprendedor autónomo", afirma. Explica que quienes trabajan por cuenta propia atraviesan "una situación bastante complicada con los impuestos", lo que hace "mucho más difícil poder sustentarnos y seguir cada mes sobreviviendo".

Montes subraya también su identidad: "Soy gitano por los cinco costados", señala, antes de reivindicar mayor apoyo institucional para su comunidad. Reclama que las administraciones estén "mucho más presentes a la hora de poder dar oportunidades laborales" y que se facilite el acceso a la formación, porque "tenemos la oportunidad de ser alguien en la vida a través de nuestros esfuerzos y trabajos, pero también necesitamos que nos lo pongan un poco más fácil".

Asegura que estas medidas contribuirían a desmontar prejuicios históricos. "Para quitar esos estigmas que se dicen de nosotros, de que no nos gusta trabajar", insiste. Y pone su propio ejemplo como respuesta a esos tópicos: "Llevo desde los 18 años como peluquero y hoy tengo 32, sigo dando la talla y soy gitano".

Con sus palabras, Montes aspira a que el próximo Ejecutivo regional impulse políticas que respalden a los autónomos y fomenten la igualdad de oportunidades para el pueblo gitano, apostando por la formación, el empleo y el reconocimiento del esfuerzo individual.