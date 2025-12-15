La compraventa de vivienda cae un 2,5% en octubre mientras la vivienda usada vive su mejor mes histórico

Pulso al mercado residencial. La compraventa de viviendas volvió a terreno negativo en octubre al caer un 2,5% interanual, hasta 67.789 operaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El retroceso se produce pese a un récord histórico en las ventas de vivienda usada, que alcanzaron más de 53.300 operaciones, la cifra mensual más alta desde que hay registros. El factor determinante fue el fuerte ajuste de la vivienda nueva, cuyas transacciones se hundieron un 12%, hasta 14.464.

El dato de octubre supone un giro tras el avance del 3,8% registrado en septiembre y confirma la elevada volatilidad del mercado en la segunda mitad del año, después del descenso del 3,4% en agosto.

Aun así, el volumen de operaciones de octubre es el más elevado de 2025 hasta la fecha y el mayor desde octubre de 2024, cuando se superaron las 69.000 compraventas, lo que apunta a una demanda activa que se canaliza por segmentos concretos.

La dualidad del mercado se acentúa. Mientras la vivienda usada creció un 0,5% interanual, la obra nueva sufrió un ajuste acusado que explica, en exclusiva, el saldo negativo del mes. Este patrón refleja cuellos de botella en la oferta de vivienda de nueva construcción (por costes, plazos y disponibilidad de suelo) y una preferencia de la demanda por el producto existente, más abundante y, en muchos casos, con precios más ajustados o mayor capacidad de negociación.

Escasa presencia de vivienda protegida

Por tipología, el 93,4% de las viviendas transmitidas fueron libres, frente al 6,6% protegidas. La compraventa de vivienda libre descendió un 1,4%, hasta 63.333 operaciones, mientras que la protegida se contrajo un 15,6%, con 4.456 transacciones. La caída más intensa en este último segmento sugiere tensiones adicionales en la oferta regulada y una menor rotación.

En términos mensuales, el mercado mostró dinamismo: las compraventas aumentaron un 6,3% respecto a septiembre, con avances del 4,6% en vivienda nueva y del 6,7% en usada. Este repunte confirma que el enfriamiento interanual no responde a un parón súbito de la demanda, sino a desajustes estructurales entre oferta y preferencias del comprador.

El balance del acumulado anual es positivo. Entre enero y octubre, las compraventas crecieron un 12,3%, impulsadas por un avance del 18,7% en vivienda nueva y del 10,6% en usada. El contraste entre el buen comportamiento del año y la debilidad puntual de octubre sugiere un mercado que mantiene tracción, aunque con riesgos a corto plazo si no se normaliza la producción de obra nueva.

En el trasfondo, pesan factores como la escasez de producto, la presión demográfica en grandes áreas urbanas, la evolución del crédito y la expectativa de mayor estabilidad financiera. Con todo, el mensaje de octubre es claro: la demanda existe, pero se concentra donde hay oferta disponible.

Hasta que la obra nueva no recupere ritmo, la vivienda usada seguirá sosteniendo el mercado, incluso en escenarios de desaceleración interanual.