Los frutos rojos de Huelva: un sector que genera más de 150.000 empleos y que tiene en el agua su gran desafío

Los frutos rojos son la locomotora de la agricultura de la provincia de Huelva. El sector aglutina aproximadamente 11.700 hectáreas de cultivo de las cuales unas 6.000 corresponden a fresas; más de 3.300 a arándanos, más de 2.000 a frambuesas y unas 150 hectáreas corresponden a la producción de moras, según los datos de Interfresa. Además, según la Interprofesional, da empleo, entre directos e indirectos, a unas 160.000 personas, lo que da una medida de lo que supone también socialmente para los pueblos en los que se cultivan.

Exportación

Andalucía, y concretamente Huelva, produce el 97% de los frutos rojos de España. Son vendidos mayoritariamente a Europa, especialmente a Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. Además, en el caso de la fresa, Huelva es el mayor exportador mundial, según los datos de Interfresa.

En lo que se refiere a ventas agroalimentarias fuera de nuestras fronteras, la provincia de Huelva se sitúa en tercera posición con cifras récord, impulsada por el buen comportamiento del capítulo de los frutos rojos.

El reto del agua

Los agricultores llevan años reclamando soluciones al desafío que supone el agua para estos cultivos. De hecho, este tema ha estado envuelto en polémica por su repercusión en Doñana y desde el Gobierno central se ha activado un plan para eliminar los regadíos y ejecutar proyectos de renaturalización y restauración ecológica.

Entre las infraestructuras hidrológicas que reclaman para paliar la escasez del agua en una zona especialmente golpeada por la sequía, se encuentra la construcción de la presa de Alcolea, que vuelve a estar bloqueada. La demarcación hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras, de la que depende la provincia de Huelva, experimentaría una transformación radical con su ejecución, paralizada en 2017 cuando la obra se encontraba a 20%.

Se trata de una obra que ampliaría la capacidad de reserva en 246 hectómetros cúbicos, lo que beneficiaría directamente a la agricultura de la zona. El acuerdo estuvo a punto de cerrarse pero vuelve a estar bloqueado.

Junto a esto, Andalucía trabaja desde hace años en un acuerdo con Portugal que permita aprovechar los recursos de la presa de Alqueva, una de las grandes reservas de agua del sur de Europa, fundamental para garantizar recursos hídricos.

Mano de obra

La carencia de mano de obra es uno de los problemas que afronta el sector en la actualidad. Esta campaña, los agricultores han alertado de que puede quedarse fruto en los invernaderos en el caso de no encontrar más personal. La contratación en origen es uno de los mecanismos puestos en marcha para paliar esta escasez.

El papel de la mujer es fundamental en la recogida. Aproximadamente, 12.300 marroquíes participan anualmente en la campaña de frutos rojos, aunque esta cifra puede variar ligeramente cada año. Trabajadores de Honduras o Mauritania se han incorporado esta campaña. Las alternativas habitacionales para dar cobijo a las personas que se desplazan de otros países y su regularización, también del centro de Europa, son otros de los retos que afronta el sector.