Dónde está el techo del Ibex 35: los analistas temen un 2026 menos brillante que este año

El Ibex 35 ha logrado este viernes un hazaña extraordinaria. Después de la consecución, el pasado 27 de octubre, de los 16.000 puntos, un hito nunca antes visto, el selectivo español ha cotizado en este final de la semana por encima de los 17.000 puntos, marcando máximos históricos intradía. Pese a esta subida, el índice español ha concluido la la sesión con un descenso del 0,17% hasta 16.854 puntos. En la semana se ha anotado un alza del 1%.

En lo que va de año, el índice bursátil acumula una revalorización del 45,27%. Esta cifra contrasta de plano con las registradas por los demás parqués europeos. El CAC 40 francés se ha revalorizado un 9,98% este año, mientras que el DAX alemán lo ha hecho en un 21,52%. Por su lado, el FTSE 100 londinense ha ganado un 17,69% en 2025, y el FTSE MIB, lejos de revalorizarse, ha perdido 4,13 puntos desde el 1 de enero. El Ibex 35, incluso, supera también a los índices de Wall Street: el tecnológico Nasdaq escala desde el comienzo de 2025 un 21,7%, el S&P 500 un 17% y el Dow Jones un 14,6%.

Todas ellas son cifras muy inferiores a la del Ibex 35, que parece ir de récord en récord. Gran parte de su espectacular año se debe a la alta revalorización que han experimentado algunos de sus valores más destacados. Indra, la gran beneficiada del año en Bolsa, acumula una revalorización del 189,46%, aupada por el boom del sector de la Defensa. Unicaja, por su parte, ha ganado un 129,96% en el año, colocándose como la segunda más beneficiada. El Santander, con un 126,28%, BBVA, con un 117,92%, Solaria, con un 115,87%, y CaixaBank, con un 105,69%, completan el podio de las cotizadas que acumulan más de un 100%.

Con estos resultados, el Ibex 35 parece no tener techo, y antes de empezar a asimilar los 17.000 puntos, los expertos e implicados en el sector bursátil comienzan a preguntarse cuando llegarán los 18.000 puntos. Sin embargo, los analistas aún son cautelosos, a pesar del entusiasmo que generan las alzas casi permanentes.

Prudencia en 2026 pero hay potencial

Javier Cabrera, analista de XTB, se muestra prudente con el Ibex 35 porque, a su juicio, la banca —por su peso en el índice— puede actuar como freno en 2026: está cotizando a múltiplos elevados para sus perspectivas y, aunque mantiene una posición financiera sólida, ya se aprecia desgaste en resultados (con una ligera caída interanual del beneficio neto en el último trimestre), señal de que la creación de crédito no compensa la caída del margen de intereses. Aunque en 2026 la comparación será más favorable, no espera que el sector pase de crecimientos moderados.

En cambio, ve mejor tono en consumo para 2026 por el cambio de comportamiento del consumidor. Cree que Inditex y Puig podrían beneficiarse: el lujo estaría recuperando tracción y parte del gasto en “lujo aspiracional” podría desplazarse hacia perfumería, donde Puig tiene una posición fuerte, apoyando además el crecimiento en maquillaje y cuidado de la piel. En Inditex, destaca que ya se observa recuperación, con crecimiento a tipo de cambio constante en el arranque del último trimestre por encima del doble dígito. Con todo, concluye que el Ibex ofrece poco potencial y que el valor estará más en sectores o compañías concretas que en el índice en su conjunto.

Por su parte, el director de gestión instituciones de inversión colectiva de Link Securities, Juan José Fernández-Figaresm sostiene que "es probable que, si las bolsas europeas y estadounidenses acompañan, el Ibex-35 pueda seguir subiendo. Estando en máximos históricos no hay referencias para poder decir hasta dónde puede llegar. Primero debería romper el nivel de los 17.000 puntos, el cual puede considerarse como un nivel psicológico y puede, por ello, ejercer como resistencia. De superarlo con margen y, si como he señalado, acompañan el resto de bolsa, el Ibex-35 puede seguir subiendo de cara a finales de año. 2026 será otra historia, aunque no tiene por que ser negativa".

Rafael Ojeda, director de operaciones financieras de Brotea Global y miembro del comité de inversiones de Ursus-3 Capital, añade que “el Ibex 35 ha superado máximos y la zona de los 17.000 puntos actúa como nivel psicológico de soporte y resistencia, pero creo que puede superarla con amplitud y seguridad. Veo catalizadores suficientes para que la bolsa española siga subiendo: la tensión geopolítica podría ir cediendo y eso ya se está reflejando en un crudo por debajo de 60 dólares, lo que ayuda a moderar la inflación en Europa y Estados Unidos y abre la puerta a un escenario de bajadas de tipos más favorable. Además, si Wall Street pierde parte del empuje de los ‘siete magníficos’, muchos inversores podrían buscar rentabilidad fuera de EE UU, y Europa —con España incluida— puede beneficiarse de esa rotación.”

“En ese contexto, aunque la bajada de tipos no favorece especialmente al sector financiero, la banca ha demostrado resiliencia y una reducción de costes muy agresiva, con resultados extraordinarios este año que, en mi opinión, son replicables; si además aumenta la remuneración al accionista, puede aportar valor a un índice donde pesa mucho. También Inditex, por su capitalización y el tono de sus últimas cuentas, puede ser un catalizador relevante. En el debe, pondría Repsol si el crudo sigue bajando y, sobre todo, la inestabilidad política en España: el riesgo de operar sin Presupuestos y de entrar en un escenario de posible adelanto electoral puede acabar trasladándose al mercado, como se ha visto en otros países europeos", concluye Ojeda.