Ignacio Galán cree que el paquete de medidas sobre redes de la Comisión Europea es un "hito clave"

Iberdrola reclama marcos regulatorios estables y más foco en la baja tensión para abaratar la luz a industria y hogares

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán / IBERDROLA

Pablo Gallén

Madrid

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado en declaraciones a EFE que el paquete de medidas presentado esta semana por la Comisión Europea para reforzar las redes eléctricas supone un “hito clave” para avanzar en la seguridad del suministro y en la competitividad de la UE a través de la electrificación.

Galán ha subrayado que las redes son “esenciales” para aprovechar al máximo el crecimiento de las energías renovables de origen europeo y de las infraestructuras de almacenamiento, facilitando nuevos usos de la electricidad y contribuyendo a reducir los costes energéticos tanto para la industria como para los hogares.

El pasado miércoles, la Comisión Europea planteó un paquete legislativo orientado a fortalecer las redes eléctricas y de hidrógeno en la Unión, mejorar la integración de las llamadas “islas energéticas” —como la península Ibérica— en el sistema comunitario y recortar el gasto en importaciones de combustibles fósiles.

En ese contexto, el presidente de Iberdrola ha felicitado a la Comisión por “destacar la urgencia” de invertir en redes y por impulsar herramientas para acelerar su desarrollo, con medidas que priorizan proyectos críticos para aliviar cuellos de botella, agilizan permisos e incentivan la inversión con marcos regulatorios estables.

A su juicio, ahora resulta “esencial” que la Comisión y los Estados miembros trabajen conjuntamente para aplicar estas medidas y retirar los obstáculos que frenen la inversión en redes. Además, ha pedido poner el foco en las redes de baja tensión, claves para que ciudadanos e industrias accedan a electricidad “limpia, autóctona y asequible”, y ha señalado que Iberdrola está dispuesta a seguir invirtiendo en la UE y contribuyendo a la creación de empleo.

