Hito histórico
El Ibex pulveriza todas las marcas y logra por primera vez en su historia los 17.000 puntos
Con un alza del 0,74% en la apertura de la jornada bursátil de este viernes, el selectivo español logra un nuevo hito en su historia, después de los 16.000 puntos logrados a finales del pasado mes de octubre
Un nuevo hito, nunca antes visto. Es lo ha logrado el Ibex 35 en los primeros compases de la sesión bursátil de este viernes, la última de la semana, en la que el selectivo ya ha rebasado los 17.000 puntos. Es la primera vez que el parqué madrileño alcanza una cota tan alta, dejando atrás ya el acontecimiento que supusieron los 16.000 puntos, conquistados el pasado 27 de octubre.
En los primeros compases de la jornada bursátil, el Ibex 35 ha registrado un alza del 0,74%, lo que ha terminado colocando al selectivo español en los 17.008,40 puntos. En estos primeros minutos de negociación, prácticamente todos los valores del selectivo cotizaban en verde. Sin embargo, las subidas más acentuadas caían del lado de las constructoras, con Ferrovial (+1,64%), Sacyr (+1,44%) y ACS (+1,23%) liderando los primeros puestos.
Por otra parte, los únicos dos valores que cotizan a la baja en la apertura son Cellnex (-0,16%) y Merlin (-0,08%). Fluidra y Repsol, los siguientes
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Córdoba no guarda el paraguas: la Aemet ya pronostica las próximas lluvias, y serán inminentes
- La empresa pública Casa 47 inicia su actividad con un centenar de viviendas en Córdoba
- Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor
- Defensa licita el contrato central para la construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba por 395 millones