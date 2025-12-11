Los hoteleros prevén que el turismo extranjero siga creciendo en la primera mitad de 2026 aunque de forma más contenida

España cerrará el año con alrededor de 97 millones de turistas extranjeros, un nuevo récord de visitantes que, sin embargo, se produce en medio de la desaceleración del sector que ha provocado que no se llegue al objetivo de los 100 millones de turistas marcado a principios de este año. Y esa seguirá siendo la tendencia en los cinco primeros meses de 2026, con un crecimiento del número de visitantes internacionales, aunque sin estridencias.

“Vamos a estar relativamente igual que en la misma temporada del año anterior, pero un poco más positivo. Eso significa estabilidad en la parte alta de la secuencia, después de muchos años de crecimiento. Ha sido un aterrizaje suave, ya estamos en tierra y todo funciona bien, el sentimiento del turista, las reservas, los ingresos y, en definitiva, los mercados emisores en su conjunto se comportan de forma positiva a excepción de la bajada del mercado alemán que se compensa con el mercado británico", ha afirmado el presidente de Cehat, Jorge Marichal.

En comparación con el año anterior, la cartera de reservas se mantiene estable para los próximos meses, según la nueva edición del informe ''Smart Observatory Invierno-Primavera 2026', elaborado por PwC para la asociación hotelera. En enero, las reservas crecen un punto porcentual hasta el 26%, en febrero, otro punto hasta el 20%; en marzo caen un punto, hasta el 16%, y en abril y mayo se mantienen sin cambios, con una ocupación del 13% y del 14%, respectivamente.

Unas tasas que descansan sobre una mejora de la conectividad internacional en la programación de vuelos para la próxima primavera, que crecen un 5% entre marzo y mayo respecto al mismo periodo de este año con 278,7 millones de vuelos programados y con todas las aerolíneas creciendo en operaciones, a excepción de Ryanair.

Destaca especialmente el incremento de las operaciones desde Reino Unido, que es el principal emisor de turistas, con 2,8 millones de vuelos más en los meses de abril y mayo, hasta un total de 39,9 millones de vuelos. Y también de Francia e Italia, con casi un millón de vuelos más, hasta 15,2 y 17,5 millones, respectivamente.

Los vuelos con origen alemán los únicos que crecen a menor ritmo en España (de 23,6 millones en la primavera de 2025 a 23,9 millones este año) porque encuentran alternativas en destinos competidores del arco mediterráneo como Grecia o Egipto, donde crecen en 500.000 vuelos más hasta un total de 7 y 3,8 millones, respectivamente. De hecho, tanto Marruecos como Grecia continúan creciendo y aceleran, así, la competencia por atraer al turista alemán, italiano, y francés.