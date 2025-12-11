Bruselas
El griego Kyriakos Pierrakakis será el nuevo presidente del Eurogrupo
Asumirá a partir del viernes y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona
EFE
El Eurogrupo eligió este jueves al ministro de Economía y Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, como su próximo presidente en sustitución de Paschal Donohoe, confirmaron a EFE fuentes europeas. Pierrakakis se impuso al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, que también optaba al puesto tras la dimisión del ministro irlandés para incorporarse al Banco Mundial.
El ministro griego asumirá a partir de mañana y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, encargado de coordinar las políticas económicas de sus socios y de dar forma a aquellas iniciativas que afectan solo a los países de la moneda única.
