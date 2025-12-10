La incertidumbre global provoca una caída de las inversiones españolas en el Reino Unido, su segundo mayor destino comercial

Las inversiones españolas en el Reino Unido han sufrido una importante ralentización en los últimos meses debido a la incertidumbre económica y geopolítica global. El stock de inversión extranjera directa (IED) se contrajo un 9,5% en 2023, hasta los 83.000 millones de euros, según datos revelados este miércoles en la séptima edición del Barómetro sobre el Clima y Perspectivas de la Inversión, publicado por la Cámara de Comercio de España en Londres. El Reino Unido se mantiene, sin embargo, como el segundo destino más importante para las inversiones españolas, las cuales habían experimentado una tendencia al alza tras unos años de inestabilidad, marcados por el Brexit y por la pandemia.

Más preocupante es la abrupta caída de los flujos de inversión, los cuales alcanzaron los 331 millones de euros en el primer semestre de 2025. Una cifra que queda lejos de los 4.880 millones de euros registrados en todo 2024 y que la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha atribuido a una situación de “volatilidad” en el escenario internacional. “Digamos que la incertidumbre nunca es buena amiga de los negocios, pero también hay que reconocer que el año pasado hubo alguna operación puntual de inversión muy importante y esperamos que el ritmo de inversión se mantenga”, ha asegurado la secretaria de Estado, quien ha apelado a la continuidad de las “buenas relaciones” entre los dos países en un contexto geopolítico que se ha complicado con el "auge de ciertas políticas proteccionistas”.

El barómetro, realizado con las respuestas de más de 120 empresas españolas con presencia en el Reino Unido, señala que casi la mitad de los inversores consideran que el clima económico en el país se ha deteriorado en los últimos 12 meses. Este porcentaje se ha duplicado respecto al año anterior, cuando solo un 23% de los encuestados dieron esta respuesta. Tanto el Gobierno español como el británico están trabajando para ofrecer un “marco sólido” de estabilidad y confianza basado en el memorando de entendimiento firmado durante la visita de Pedro Sánchez a Londres el pasado septiembre.

Acuerdos de movilidad

Una de las principales preocupaciones de las empresas españolas sigue siendo las dificultades para traer trabajadores al Reino Unido tras el Brexit, un asunto que López Senovilla ha tratado con su homólogo británico, Chris Bryant, en un encuentro bilateral mantenido en el marco de su visita a la capital británica. “Estamos trabajando de manera bilateral con el gobierno británico para que, de alguna manera, se permita traer estos trabajadores cualificados para la prestación de servicios aquí en Reino Unido”, ha indicado la secretaria de Estado, quien ha apuntado a la exención de los visados para estancias menores de 90 días para la prestación de servicios.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el Gobierno laborista ha mostrado su voluntad de acercamiento a la Unión Europea con el objetivo de acelerar el crecimiento económico. A pesar de que las dos partes mostraron su compromiso mutuo en la cumbre bilateral del pasado mayo, esta voluntad por ahora no se ha traducido en acuerdos concretos en materias importantes, como la movilidad juvenil o la eliminación de los controles sanitarios y fitosanitarios a los productos agroalimentarios que circulan entre el Reino Unido y la UE. López Senovilla ha reconocido que existe la “sensación de que las negociaciones avanzan más despacio” de lo esperado pero ha insistido en que “van a evolucionar”.

A pesar de la incertidumbre global y de la lentitud para cerrar acuerdos concretos, el barómetro muestra un cierto optimismo por parte de los inversores de cara al futuro. Más de un 60% de las empresas con presencia en el Reino Unido esperan que sus ingresos aumenten el próximo año, mientras que casi la mitad planean incrementar sus inversiones en el país. La presencia de empresas españolas también ha tenido un impacto positivo en términos de creación de empleo en el Reino Unido, con más de 140.900 puestos de trabajo en 2023, incluidos 80.700 directos y 60.200 indirectos a través de cadenas de suministro.