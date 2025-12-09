España lidera el reciclaje y se prepara para las nuevas normas de la UE

La nueva regulación europea sobre envases y residuos de envases y su encaje en la normativa española centró el debate del encuentro Envases y residuos de envases en España: circularidad en la UE e implicaciones para la industria, organizado la semana pasada en Madrid por EL PERIÓDICO, El Periódico de España, ‘activos’ y Prensa Ibérica, con el patrocinio de Envalora, Plastics Europe y Aimplas Instituto Tecnológico del Plástico.

Irene Mora, responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Plastics Europe en la Región Ibérica, recordó que el reglamento europeo sobre envases "es muy complejo y extenso" y que ahora el gran reto es su implementación. España, apuntó, parte de una posición avanzada: es uno de los países europeos con más instalaciones de reciclaje y duplica la media de la UE en uso de material reciclado. Sin embargo, advirtió de que "con las infraestructuras actuales no se pueden cumplir los objetivos" y reclamó "un marco regulatorio estable y tecnológicamente neutral, que permita desbloquear inversiones y no discrimine soluciones innovadoras". Alertó además del cierre de unas 3.000 empresas europeas del sector en los últimos dos años y del riesgo de pasar de ser exportadores a importadores mientras el consumo se mantiene en la UE.

Innovación tecnológica

Desde Aimplas, la investigadora líder en Economía Circular y Medio Ambiente, Sonia Albein, subrayó que las certificaciones "han pasado de ser voluntarias a prácticamente obligatorias" y que toda la cadena de valor se está adaptando. Situó la importancia de ligar perspectiva de ecodiseño global donde gane fuerza la evidencia de los impactos ambientales asociados para conseguir una innovación real y presente en cada desarrollo que ayude al sector de los plásticos a posicionarse y crear una hoja de ruta para cerrar el círculo del plástico en España.

La innovación tecnológica fue otro de los ejes del debate. Iván Albertos, responsable de Asuntos Públicos de BASF, destacó el potencial del reciclaje químico, capaz de descomponer los polímeros hasta sus componentes básicos, y reclamó colaboración a lo largo de toda la cadena de valor. "Sin innovación nunca llegaremos a cumplir los objetivos", defendió, al tiempo que pidió incentivos fiscales como reducciones del IVA para los productos reciclados y mayor responsabilidad del consumidor, incluso contemplando penalizaciones si no reciclan.

Desde la representación de la Comisión Europea en España, la analista política Paula Ceballos recordó que cada ciudadano europeo genera 180 kilos de envases al año y que Bruselas quiere reducir drásticamente esa cifra impulsando la economía circular. Presentó el SDDR para botellas de un solo uso, que España deberá tener operativo a finales de 2026, como una herramienta ya probada en otros países con tasas de recogida de más del 90%. También abogó por eliminar envases "que no son necesarios", como monodosis y cubiertos de plástico, y por reeducar a la ciudadanía con gestos cotidianos como reutilizar bolsas y llevar sus propios recipientes.

Joan Ros, director general de Envalora, puso el foco en la desigualdad competitiva que genera la falta de armonización entre el reglamento europeo y la normativa española, y reclamó pasar del principio de "quien contamina paga" al de "quien no contamina gana", reforzando la responsabilidad del productor. Subrayó que la reutilización de los envases será uno de los ejes estratégicos marcados desde Europa en los próximos años, un cambio de paradigma que impulsará modelos más eficientes y sostenibles en la industria, y reafirmó la apuesta de Envalora por sistemas de reutilización real a través de sus SDDR abierto y cerrado.

Visión del consumidor

Por parte de Ikea, Raquel Cezón, responsable de Circularidad, aportó la visión del consumidor y recalcó que la ciudadanía necesita percibir el impacto positivo de sus esfuerzos de reciclaje, más en un contexto de subida de la tasa de basuras y del impuesto a vertedero. Explicó que la compañía dejó de usar envases de plástico en 2020 para apostar por el cartón y el papel y que su objetivo para 2030 es que todos los productos que venda sean reciclables y reciclados. España, añadió, es el mercado Ikea de Europa donde más artículos de segunda mano se venden: 82.000 en el último año fiscal.

Los participantes coincidieron en que la transición hacia la circularidad de los envases en España abre una ventana de oportunidad industrial, pero exigirá reglas claras, coordinación europea, inversiones en infraestructuras y un cambio profundo en la forma de diseñar, producir, consumir y gestionar los materiales.