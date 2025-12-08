El Ibex 35 cae un 0,1% en la apertura, hasta los 16.666 puntos, a la espera de la Fed

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, festivo en España, con un retroceso del 0,13%, lo que ha llevado al selectivo hasta los 16.666 puntos, a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) del miércoles, en la que se da por descontado una rebaja de los tipos de interés.

En el ámbito empresarial español, Repsol ha anunciado antes de la apertura del mercado que Neo Next Energy, empresa que comparte con HitecVision, ha llegado a un acuerdo estratégico con TotalEnergies para fusionar sus negocios de petróleo y gas en el Mar del Norte británico.

En el plano macro internacional, hoy se ha conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) de Japón sufrió una contracción mayor de la esperada en el tercer trimestre. En concreto, la economía nipona cayó un 0,6% entre julio y septiembre, dos décimas más de lo previsto, debido a la fuerte caída de las exportaciones y de la inversión del sector privado.

Dentro del Ibex 35, en los primeros compases de la sesión de este lunes, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Indra (+1,31%), Acciona (+1,29%), Endesa (+0,85%), ACS (+0,74%) y Repsol, que avanzaba un 0,6%.

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Banco Santander (-1,1%), Fluidra (-0,62%) y Telefónica, cuyas acciones cedían casi un 0,5%.

El resto de los selectivos europeos abrieron la sesión bursátil de hoy con signo mixto. Mientras que París y Francfort cedían un 0,3% y un 0,1% hacia las 9.15 horas, respectivamente, Milán cotizaba ligeramente a la baja y Londres amanecía con un leve avance del 0,03%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía casi un 0,2% hasta situarse en 63,87 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registraba un avance del 0,23% que lo llevaba a alcanzar los 60,22 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1658 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,286%.