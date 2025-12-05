SANIDAD
Ribera Salud: origen valenciano, control francés y vínculos familiares con el PP
El grupo nació para hacerse cargo del hospital de La Ribera, en Valencia, el primero de España en adoptar la fórmula mixta de gestión privada y titularidad pública
Andrés H. de Sá
El escándalo por la orden de reducir gastos aun a costa de aumentar la lista de espera en el hospital público de Torrejón, gestionado por el grupo Ribera Salud, le ha supuesto el cargo, de momento, al reponsable de esas instrucciones, el consejero delegado de la compañía, Pablo Gallart, licenciado por la Universitat de València y vinculado a la empresa desde el año 2002.
Su origen no es casual. El grupo empresarial nació para hacerse cargo del Hospital de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira. Inaugurado en el año 2000, fue el primer centro sanitario en España en adoptar el modelo de gestión privada y titularidad pública que después el PP extendió por otras comunidades autónomas, precisamente bajo la denominación genérica de 'modelo Alzira'.
En mitad del periodo de concesión, la Generalitat Valenciana volvió a licitar la concesión administrativa mejorando las condiciones para Ribera Salud, que alegaba importantes pérdidas. Asimismo, su gestión estuvo plagada de continuadas denuncias tanto sindicales como de la oposición e incluso críticas del Síndic de Comptes por las condiciones de la concesión.
Una de las primeras decisiones del gobierno de progreso tras ganar las elecciones autonómicas, fue revertir la gestión a la red pública en 2018, una vez concluida la concesión administrativa. Aunque el proceso no estuvo exento de tensiones jurídicas y judiciales ante el laberinto legal para su regreso al control por parte de la administración autonómica.
Las perspectivas de desarrollo del negocio sanitario con este modelo atrajo a Ribera Salud a importantes grupos internacionales. El fondo de inversión Centene dio paso en 2022 como accionista de referencia al grupo francés Vivalto Santè, que en la actualidad mantiene el control de la compañía española. Se trata del tercer grupo sanitario privado galo, con 50 hospitales y clínicas en Francia.
Desde los inicios y hasta el pasado mes de mayo, al frente del hospital primero y del grupo después ha estado Alberto de Rosa, quien llegó al proyecto tras pasar por Mapfre, el grupo sanitario valenciano Nisa (actualmente en manos de Vithas), Consultora de Hospitales y el Grupo Quirón. Es hermano del actual diputado del PP Fernando de Rosa, uno de los representantes del partido en la comisión de investigación de la dana en el Congreso.
