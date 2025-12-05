Empresas
Netflix inicia negociaciones para comprar HBO Max y los estudios de Warner Bros
Iniciar negociaciones "no implica necesariamente que las compañías lleguen a un acuerdo definitivo", e incluso si lo hacen, a continuación "deberán sortear un complejo entorno regulatorio" tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo
EFE
Netflix ha iniciado negociaciones con Warner Bros. Discovery (WBD) para adquirir los estudios de cine y televisión de la compañía y la plataforma de streaming HBO Max, según ha confirmado el medio Variety.
El inicio de las conversaciones llega tras una puja de varias semanas por la compañía en el que han participado Paramount Skydance, Netflix y Comcast.
Según informa Hollywood Reporter, iniciar negociaciones "no implica necesariamente que las compañías lleguen a un acuerdo definitivo", e incluso si lo hacen, a continuación "deberán sortear un complejo entorno regulatorio" tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
La decisión de compra por parte de Netflix supone un "cambio radical", según señala Variety. Durante años el coloso del entretenimiento se ha resistido a las oportunidades de compra de activos tradicionales de Hollywood.
Si la compra se ejecuta, la compañía tendría el catálogo de cine y televisión de Warner Bros y de HBO.
Las ofertas por la totalidad o partes de WBD comenzó en octubre con una oferta de Paramount, posiblemente la "más agresiva" de las ofertas hasta el momento con aproximadamente 27 dólares por acción y una oferta por la totalidad de la compañía.
Netflix y Comcast se unieron después a la pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre, y solo por una parte de la compañía.
Paramount acusó ayer en una carta abierta de parcialidad en el proceso, alegando que el proceso favorece a Netflix, su máximo competidor.
La oferta de Paramount presentada el lunes incluía el respaldo financiero de tres fondos soberanos de inversión de Oriente Medio, según informó Variety.
