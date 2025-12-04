El Gobierno busca ideas contra la despoblación en la España vacía y dispara hasta 52 millones las ayudas a proyectos en pueblos pequeños

El Gobierno busca reforzar la lucha contra la despoblación impulsando en zonas de riesgo proyectos económicos y de transformación. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ultima la convocatoria de un paquete de nuevas ayudas por 52 millones de euros para financiar iniciativas que sirvan para fijar población en pueblos pequeños de todo el país.

El Ejecutivo dispara el presupuesto para el reparto de nuevas ayudas, duplicando el importe del programa de subvenciones del año pasado para impulsar proyectos que contribuyan a la reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación y con el objetivo de revalorizar el espacio rural. En el marco de este programa de ayudas, desde el año 2022, el Ministerio ya ha financiado más de 700 proyectos por un importe total de 69,8 millones de euros.

Las subvenciones buscan financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la pérdida de población en tres modalidades, dependiendo de si están promovidos por entidades locales, por entidades sin ánimo de lucro o si están diseñados por pymes, personas en situación de autoempleo o entidades de la economía social. El Gobierno quiere concentrar el impacto de las ayudas en zonas desfavorecidas por sus condiciones geográficas o demográficas, y reserva las subvenciones para proyectos que se desarrollen en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El Ministerio para la Transición Ecológica entiende que la naturaleza transversal y compleja de los cambios demográficos y territoriales hace necesaria la participación de diferentes actores institucionales, pero también las entidades sin ánimo de lucro y las iniciativas empresariales deben desempeñar un papel prioritario en la dinamización social como potenciadores de la actividad económica,.

La convocatoria de las ayudas, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establecerá como prioritarios aquellos proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios ofertados en la zona; el apoyo al emprendimiento y construcción de ecosistemas rurales innovadores; cultura, ocio y deporte; servicios sociales, salud y economía de los cuidados; transporte y movilidad; mejora y desarrollo del parque habitacional; fomento del asociacionismo, creación de redes de cooperación y apoyo mutuo; y proyectos que, en zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales, contribuyan a la lucha contra la despoblación y a la reparación de impactos, restauración del medio e incremento de su resiliencia frente a futuros eventos extremos.

Hasta 300.000 euros por proyecto

Las ayudas podrán financiar los gastos de los proyectos que resulten seleccionados siempre que hayan sido contraídos desde la publicación de la resolución de concesión de las ayudas y hasta el año 2028. Para cada proyecto seleccionado. En el caso de entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales, la ayuda no podrá ser inferior a 25.000 euros ni superar los 300.000 euros, cubriéndose hasta un 90% del gasto subvencionable del proyecto.

Para entidades sin ánimo de lucro, la ayuda no podrá ser inferior a 50.000 euros ni superar los 200.000 euros, cubriéndose hasta un 90% del gasto subvencionable del proyecto. Y en el caso de pymes, particulares y entidades de la economía social, la ayuda no podrá ser inferior a 25.000 euros ni superar los 200.000 euros, cubriéndose hasta un 70% del gasto subvencionable del proyecto.