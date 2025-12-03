Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibex 35

Inditex se dispara un 6,26% en la apertura de la bolsa

La sesión puede ser la octava consecutiva de ganancias en el selectivo español

Fachada de una tienda Zara en A Coruña.

Fachada de una tienda Zara en A Coruña. / EFE

EFE

Madrid

Inditex, que ha anunciado un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9 % más, se dispara el 6,26 % en la apertura.

La Bolsa española ha abierto este miércoles con un alza del 0,77 %, aupada por Inditex, el valor con más peso del mercado nacional, que tras presentar resultados se dispara, y en una jornada en la que se conocerán una batería de datos macroeconómicos relevantes.

En la apertura de este miércoles, que puede ser la octava sesión de ganancias, el IBEX 35, el principal indicador nacional, alcanza los 16.599,3 puntos tras avanzar ese 0,77 %. En el año, se revaloriza el 43,1 %.

TEMAS

