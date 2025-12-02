Función pública
Los funcionarios de la Generalitat cobrarán en enero los atrasos pendientes de la subida salarial de 2025
El Consejo de Ministros da luz verde a la revalorización pactada con los sindicatos, con efectos retroactivos a 1 de enero
El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros de este martes la subida salarial pendiente de los funcionarios para este año y la revalorización para el año que viene. Las nóminas se incrementarán en un 2,5%, con carácter retroactivo a 1 de enero, y un 1,5% a partir del año que viene. Lo que obligará a las administraciones a abonar una paga con los retrasos correspondientes.
En el caso de la Generalitat de Catalunya, sus empleados públicos no cobrarán las deudas pendientes hasta la nómina de enero del año que viene. Y será en febrero cuando la dirección general de Pressupostos les actualice completamente sus retribuciones para adaptarlas a lo que les correspondería en 2026. Así se lo ha trasladado la directora general de Pressupostos a los sindicatos catalanes más representativos en una reunión mantenida este martes.
El importe concreto de esos atrasos oscilará dependiendo de la categoría, pero irá de una horquilla de casi 2.000 euros (A1, nivel 30, la categoría mejor pagada), hasta los 550 euros (C2, nivel 13, la mínima).
Los empleados del Estado, en diciembre
El cónclave ministerial ha dado luz verde a la revalorización de las nóminas públicas y a partir de ahí ya depende de cada una de las administraciones el momento y la premura para pagar las cuentas pendientes con los empleados públicos.
Más de tres millones de trabajadores de las distintas administraciones, desde la General del Estado, hasta las autonómicas, pasando por las municipales, estaban a expensas de esta medida. Los trabajadores dependientes de la AGE, algo más de medio millón, recibirán sus atrasos en la nómina de diciembre. Lo que obligará al Estado a abonar una 'súper paga', ya que se acumulará con la paga extra de Navidad.
El incremento de sueldos y la paga conforme los atrasos se derivan de un acuerdo suscrito la semana pasada entre el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y los sindicatos UGT y Csif, dos de los tres más representativos en la función pública. Según las condiciones acordadas, el calendario de subidas será el siguiente para los próximos años: 2,5% para 2025, 1,5%+0,5% para 2026, 4,5% para 2027 y 2% para 2028.
En el caso del incremento para el año que viene, la subida base será de 1,5%, a la que se añadirá otro medio punto a partir del 2027, aunque con efecto retroactivo, si la inflación registrada para 2026 es de 1,5% o superior. Las estimaciones para el próximo ejercicio oscilan entre el 1,8% y el 2,3%, según la casa de estudios. Es decir, probablemente se cumpla y el Gobierno y las distintas administraciones deberán abonar otra paga con los atrasos.
