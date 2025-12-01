Los ‘petrodólares’ irrumpen en el naval español con la compra del Astilleros Balenciaga

Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group) es un enorme conglomerado comercial y logístico en constante expansión mediante operaciones de crecimiento orgánico e inorgánico. Con esta estrategia se ha asentado en España, de hecho: en julio de 2023 adquirió Noatum Logistics por 660 millones de euros para, a continuación, sellar la compra de APM Terminals Castellón, con capacidad para 250.000 TEU (unidad de medida para un contenedor de 20 pies).

Su hoja de ruta, que su equipo de dirección repite como un mantra, es la diversificación: dispone de un almacén frigorífico robotizado en Lisboa, un centro intermodal en Tbilisi, albergará una planta de hidrógeno de más de 100 millones de euros—en la zona industrial de Kezad (Khalifa Economic Zones Abu Dhabi), de su propiedad— y gestiona terminales de mercancías en el Congo o Pakistán.

Este pasado mes de octubre firmó un memorando de entendimiento (MoU, siglas de memorandum of understanding) con la empresa pública Navantia "para explorar posibles áreas de colaboración en futuros proyectos navales, en particular el desarrollo de infraestructuras para el mantenimiento de buques en Khalifa Port".

Pero lo cierto es que este trabajo conjunto, de materializarse, no tendrá que irse necesariamente tan lejos: AD Ports Group es el accionista mayoritario del consorcio emiratí Safeen Drydock, que acaba de adquirir la unidad productiva del histórico astillero vasco Balenciaga —en concurso de acreedores desde hace casi un año— por 11,2 millones de euros. El otro partícipe de esta sociedad es el grupo Premier Marine Engineering Services, especializado —así se define— en trabajos de ingeniería naval, reparación y nuevas construcciones, con base en el distrito marítimo de Dubai. Solo AD Ports Group supera los 1.100 millones de euros anuales de facturación consolidada.

Instalaciones de Balenciaga en Zumaia / Balenciaga

El acuerdo se ha materializado en las últimas horas y sobre la base de la autorización judicial expedida por el juzgado de Donostia-San Sebastián, que en septiembre validó la propuesta de compra de Safeen Drydock por esos 11,2 millones de euros y subrogación de 59 contratos. "La venta de la unidad productiva cumple con los parámetros de interés del concurso: maximiza la satisfacción de los acreedores, garantiza la conservación de la actividad empresarial, preserva el empleo, evita la generación de nuevos créditos contra la masa y optimiza el valor de realización de los activos", expuso el juzgado.

"Hoy es un gran día para Euskadi, para nuestra industria, para el sector naval vasco, para el municipio de Zumaia, y para los trabajadores de Balenciaga y sus familias que han vivido meses de incertidumbre", ha valorado el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregui. "La propuesta de Abu Dhabi Ports —ha abundado— cumple con las condiciones" requeridas por el Ejecutivo que preside Imanol Pradales, por su "capacidad de gestión contrastada! y un "proyecto industrial que garantice el futuro de la empresa". Safeen Drydock —safeen significa barco en árabe— como consorcio se creó hace poco más de dos años con una firma entre el CEO de AD Ports, Ammar Mubarak Al Shaiba, y el director general de Premier Marine, Hemant Tandon.

Relevancia

Es la primera vez que capital árabe irrumpe en la industria española de construcción naval, como han constatado fuentes del entorno de Pymar, la sociedad que agrupa al grueso de este sector de capital privado en España. Astilleros Balenciaga, con más de cien años de trayectoria, es asimismo un cliente de referencia y arraigo entre las compañías auxiliares del naval gallego.

Safeen Drydock toma el control de unas instalaciones de gran envergadura, con dos gradas de construcción —hasta un máximo de 105 metros de eslora por 20 de manga—, un muelle de armamento de otros 140 metros, talleres de prefabricación de aceros, de tubería o de elaboración y conformado. Las últimas referencias de Balenciaga están vinculadas al segmento offshore: su última entrega fue un buque para la compañía noruega Edda Wind, la misma que mandó construir su flotel Edda Fides en el también desaparecido Hijos de J. Barreras.