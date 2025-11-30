El contraste entre el cuadro macroeconómico y el bolsillo ciudadano está alcanzando límites ineludibles. Que con un crecimiento del tres por ciento y un gasto social que alcanza el 30, tengamos un 26 por ciento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, es ya suficiente para poner negro sobre blanco las deficiencias estructurales del sistema. Unas deficiencias que, por descontado, no se resuelven a golpe de esfuerzo fiscal. Es decir, cuando se ajusta la presión fiscal a la renta disponible de los hogares, España recauda como un país rico pero su renta per cápita es inferior a la media europea. Concretamente y con datos estimados para 2025 de 7.000 euros. Es decir, que empresas y trabajadores soportan una mayor carga fiscal superior al promedio no ya de la eurozona, sino al de la UE.

La desigualdad crece sin remedio (ahí está el coeficiente de Gini) y cuestiones como las diferencias intergeneracionales (el voto cautivo de los pensionistas); la débil productividad (que no se mejora trabajando menos); el impacto inflacionista (que no se actualiza en los tramos del IRPF) o el intervencionismo limitante del mercado de la vivienda están fuera de la agenda política real por más que ocupen portadas, informativos, redes sociales y proclamas varias. Es el contraste del despacho y la calle, cada día mayor y peor.