Crecer con solvencia y los pies en el suelo

Treinta años después de nacer como una pequeña central de compras promovida por un grupo de empresarios de Córdoba y su provincia, Grupo Unamacor se ha convertido en una de las compañías que mejor encarna el giro estratégico que vive la distribución de materiales de la construcción.

Lo que comenzó como una alianza defensiva para ganar tamaño en un mercado atomizado, se ha convertido en una empresa con más de 50 trabajadores, un volumen de negocio que superó en 2024 los 18 millones de euros -22 si se suma la parte gestionada para socios- y una previsión de cerrar este ejercicio cerca de los 20 millones de facturación directa. Todo ello, mientras acelera su expansión física y digital en un sector que se concentra a gran velocidad.

«A principios de los 90, un grupo de empresarios cordobeses entendió que solo desde la unión podían competir y ampliar su oferta», recuerda Salvador de Toro, CEO y socio de Grupo Unamacor. «Esa visión innovadora, nos ha traído hasta aquí, a una empresa capaz de aportar servicios integrales y de competir con las grandes cadenas multinacionales».

Esa transformación responde a un cambio de modelo que ya es estructural: cientos de pequeños almacenes familiares han ido desapareciendo o reconvirtiéndose en negocios mínimos, mientras unas pocas empresas regionales han tomado el relevo como interlocutores reales de la obra profesional. Unamacor se anticipó a ese desplazamiento hacia compañías con logística avanzada, redes comerciales especializadas y capacidad para cerrar acuerdos de escala.

«Nuestro objetivo es consolidarnos como referente andaluz en la distribución de materiales, combinando asesoramiento técnico en obra y logística ágil que de respuesta inmediata a las necesidades del sector», explica De Toro.

La compañía ha reforzado este enfoque con una estrategia de aperturas selectivas. La exposición de Jaén -orientada a constructoras, arquitectos y decoradores- ya está operativa, mientras que la nueva sala de Marbella abrirá en los próximos meses. «La expansión física no es un fin en sí mismo, sino una pieza más de un modelo donde nuestros clientes pueden contar con todos nuestros servicios».

A esta red se suma una apuesta determinante por la digitalización. La compañía ha integrado procesos internos, flujos de información y herramientas de gestión para mejorar márgenes y servicios y ha lanzado una plataforma denominada paratureforma.com, con ambición internacional.

En paralelo, Unamacor avanza en la profesionalización del equipo y la relación con proveedores. La compañía mantiene vínculos con Ibergroup y Comafe, alianzas que aportan conocimiento compartido, visión global y mejora de las condiciones de compra.

Esa estrategia se complementa con formación continua y la ampliación de gamas, como la línea de cocinas.

El refuerzo logístico, con la ampliación de 11.000 metros cuadrados en el polígono de La Torrecilla, ha permitido reducir tiempos, impacto ambiental y optimizar rutas. «Estamos en una inercia de crecimiento -explica De Toro-, porque queremos seguir incrementando nuestra actividad en obra, reforma y canal on line, con ambición pero también con los pies en el suelo».