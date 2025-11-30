Apuestas de Rentabilidad en 2026

Las grandes gestoras internacionales coinciden en que 2026 será un año razonablemente «constructivo» para los activos de riesgo, pero con crecimiento moderado y necesidad de mucha selección por parte del inversor. En general, recomiendan diversificar más allá de la tecnología estadounidense y combinar renta variable, crédito y mercados privados, manteniendo cierto colchón defensivo ante posibles sobresaltos macro o geopolíticos.

En principio, la visión macro estima un crecimiento del tres por ciento global con sectores como la Defensa en punta de lanza y se anticipa cierta desinflación y una política de bajadas agresiva por parte de la Reserva Federal una vez que su presidente, Jerome Powell, finalice su mandato. Esto favorecería a la renta fija como a la bolsa, siempre y cuando no volvieran los shocks inflacionarios.

Bancos y gestoras tienen análisis encontrados. Morgan Stanley prevé un buen año para la renta variable estadounidense, aunque el efecto euro fuerte-dólar débil es básico para los inversores de este lado del Atlántico. No obstante, advierte del posible desgaste del tema IA. JP Morgan, Asset Management y Amundi insisten en diversificar las carteras en hacia Europa, Japón y emergentes donde el ciclo de beneficios podría sorprender al alza.

En renta fija, Axa y BNP Paribas, destacan que los bonos europeos pueden ser atractivos y JP Morgan y Asset, asignan retornos interesantes al crédito high yield y a la deuda corporativa de alta calidad, siempre con enfoque activo para gestionar el riesgo de impago en un entorno de menor crecimiento. Por su parte, Allianz Global y Santander, recomiendan carteras diversificadas con renta variable global, menos concentrada en Estados Unidos, renta fija de calidad con plazos medios y un bloque de alternativos para diversificar riesgos y fuentes de retorno.

Entre los mensajes más comunes están el de gestionar activamente el riesgo de concentración en tecnología/IA diversificar por regiones y activos y tener liquidez suficiente para aprovechar correcciones.

Estas tres ideas están prácticamente presentes en los informes tanto de bancos como de gestoras independientes para 2026, recordando que el escenario será moderadamente favorable para los activos de riesgo. Los bancos, no obstante, apuestan por las oportunidades de crecimiento y las gestoras ponen el foco en precios y gestión del riesgo. Es decir, los primeros apuestan más por un solo motor de rentabilidad y las segundas por la diversificación.