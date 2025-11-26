Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ENCUENTRO DE LAS CCAA

Sigue en directo la segunda jornada del Foro España 360

El encuentro da voz durante tres días a dirigentes políticos de las comunidades autónomas, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad

España 360: primer encuentro de Comunidades Autónomas

De izquierda a derecha, Ricardo Barceló, director de El Periódico de Aragón; Armando Huerta, director de El PERIÓDICO DE ESPAÑA; Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón; Sergi Guillot, director general, y Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica. / Alba Vigaray / EPE

Javier Quintana | Víctor Rodríguez

Madrid

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención este martes de Jorge Azcón (Aragón), los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

