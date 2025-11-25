Easyjet abrirá en Barcelona su primer centro digital en Europa

La aerolínea 'low cost' británica EasyJet creará su primer centro digital en Barcelona para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia de los clientes. Esta nueva área de negocio dependerá del equipo de 'ecommerce' de la compañía y tendrá como objetivo crear nuevos productos digitales para ofrecer a sus más de 100 millones de clientes a través de la aplicación y de la web de EasyJet.

Para ello, la compañía de bajo coste empezará a buscar desde este miércoles a 30 expertos digitales que contratará de forma progresiva en un plazo de un año, hasta septiembre de 2026. Esta campaña de captación de talento se centrará en cuatro perfiles distintos: producto, ingeniería, inteligencia artificial y marketing y se marca como meta crear un "sólido equipo de profesionales de producto, experiencia de usuario y software", según ha informado la empresa.

El centro se pondrá en funcionamiento a principios del año que viene en las oficinas de la consultora Thoughtworks, socia tecnológica de la aerolínea, en el districto de Sant Martí, en el Poblenou, pero la intención de la compañía británica es dar el salto a unas oficinas propias en septiembre del próximo año, tras haber culminado la contratación del total de 30 empleados.

¿Por qué Barcelona?

Será el primer y único centro de este tipo de EasyJet en toda Europa, después de una experiencia incipiente desarrollada en la sede central de Luton (Londres) con la creación del departamento de innovación de la empresa. Y el motivo de su ubicación en Barcelona se explica porque España es un "mercado estratégico" para Easyjet y en la ciudad catalana hay un ecosistema de "talento" y "perfiles internacionales" idóneo, según explican desde la compañía.

"La decisión de situar en Barcelona nuestro primer 'hub' digital en Europa es una muestra clara de la apuesta de EasyJet por España y por el enorme talento que existe en el país. Este nuevo centro será clave para acelerar nuestra transformación digital y para seguir mejorando la experiencia de nuestros pasajeros, incorporando capacidades en análisis de datos, inteligencia artificial y marketing", afirma el director general de easyJet para el sur de Europa y director de políticas públicas, Javier Gándara.

Pero no solo eso, sino que la empresa ambiciona a "convertir Barcelona en un referente dentro de la compañía" a partir del "ecosistema de innovación y de los profesionales que harán posible este proyecto". EasyJet arrancó operaciones en España hace 30 años y, en este periodo, ha transportado cerca de 265 millones de pasajeros en este mercado y ha ido creciendo hasta conectar España con Europa y Reino Unido a través de múltiples rutas y contar con las 4 bases actuales (en Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante).