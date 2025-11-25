Buenas noticias para los jóvenes de Córdoba: esta es la ayuda para sacarse el carnet de conducir de casi 100€ que podrán solicitar

Esta semana los jóvenes de Córdoba y de todas las provincias andaluzas han recibido la noticia de que la Junta de Andalucía ha activado el proceso para poner en marcha una ayuda dirigida a facilitar la obtención del carné de conducir tipo B. Aún no es una convocatoria en firme, pero sí un paso decisivo que marca el inicio de una nueva línea de apoyo público para afrontar un gasto que se convierte en una auténtica barrera de netrada a la vida laboral.

La administración autonómica quiere aprobar unas bases reguladoras para conceder subvenciones a jóvenes residentes en Andalucía, en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, sin competir unos contra otros en base a puntos o baremos, sino accediendo a la ayuda siempre que se cumplan los requisitos y exista crédito disponible. El planteamiento parte de una realidad muy concreta: hoy en día, obtener el permiso de conducir B en Andalucía supone un desembolso que suele moverse entre 700 y 1.200 euros en función de la ciudad, la autoescuela y el número de clases prácticas necesarias. Para una gran parte de la juventud, esa cifra es directamente inasumible.

Qué problemas quiere resolver esta ayuda

El sentido de esta medida según la propia exposición de motivos es bastante directo: el precio del carné se ha convertido en un freno real para miles de jóvenes andaluces. No solo dificulta que puedan conducir, también limita sus posibilidades de acceder a un empleo, aceptar ofertas en otras localidades o incluso continuar con determinados estudios que requieren desplazamientos diarios.

Por eso el proyecto de la Junta busca aliviar parte de ese coste, reforzar la empleabilidad juvenil y favorecer la movilidad personal y profesional, especialmente en aquellas zonas donde el transporte público es escaso o directamente insuficiente.

Además la iniciativa persigue impulsar la autonomía de la juventud andaluza, su desarrollo social y económico, y contribuir a una mayor cohesión territorial, con especial atención a los municipios con baja conectividad, donde tener carné y vehículo deja de ser una opción y pasa a ser casi una necesidad básica.

En 2024 en Andalucía se expidieron 119.680 nuevos permisos de conducción y más del 91% correspondieron al tipo B, el destinado a vehículos particulares.

Además la franja de edad entre los 18 y los 34 años concentra la mayor parte de estas expediciones, lo que confirma que la población joven es el principal grupo de acceso al carné.