Cinco presidentes autonómicos y una veintena de consejeros, protagonistas en el foro 'España 360'

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, ultima los detalles del foro España 360 que comienza mañana, 25 de noviembre, en el hotel Palace de Madrid. Todo preparado para este primer encuentro de comunidades autónomas, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad.

Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

De las mesas redondas y diálogos que se sucederán durante las tres jornadas formarán parte, junto a empresarios y expertos de diversos campos, una veintena de consejeros autonómicos en representación de los diferentes territorios: Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León.

Inaugurado el evento por Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y clausurado por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, España 360 tendrá como broche una mesa redonda sobre el Presente y futuro del diálogo entre comunidades autónomas en la que participarán los expresidentes autonómicos José Montilla (Cataluña), Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Uxue Barkos (Navarra).

Durante las tres jornadas se debatirá sobre algunos de los grandes desafíos que los distintos territorios y la sociedad española en su conjunto afrontan hoy. A partir de las seis temáticas que más interesan y preocupan a los españoles según el Estudio de Tendencias Informativas elaborado por Prensa Ibérica y la consultora LLYC, se organizan una serie de diálogos y mesas redondas que harán posible una conversación fructífera sobre economía y empresas; salud y bienestar; medioambiente y sostenibilidad; educación y formación; empleo, y vivienda.

España 360 se inspira en los valores de la Fiesta de la España Plural que Prensa Ibérica organiza cada año la víspera del Día de la Hispanidad y que, coincidiendo con el aniversario de El Periódico de España, representa una invitación a reconocernos como pueblo en nuestras diferencias, pero también en una identidad común y una voluntad de convivir y avanzar juntos.

Prensa Ibérica pretende construir un espacio donde el periodismo, desde la visión 360 que ofrecen los distintos territorios, conecte los problemas reales con soluciones reales y permita involucrar a las comunidades para compartir aprendizajes útiles y replicables a través de un diálogo constructivo.

Esta conversación colectiva ofrecerá a los asistentes y a los lectores una radiografía exacta sobre algunos de los principales retos que encara nuestro país compartiendo intereses e ideas que transformen y mejoren la vida de la ciudadanía.

El foro España 360, que activará toda la fuerza de difusión de un grupo de comunicación que cuenta con 23 periódicos de información general repartidos por todo el país, dará visibilidad al trabajo que desarrollan las comunidades autónomas, brindará la oportunidad de generar conocimiento colectivo entre las propias autonomías y ayudará a vincular mejor política y sociedad acercando respuestas eficaces a los problemas, demandas y preocupaciones de los diferentes territorios.