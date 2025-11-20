La conexión eléctrica del norte de Córdoba estará en 2030

Uno de los principales problemas de la provincia de Córdoba en cuanto a dotación eléctrica es la falta de potencia en la zona norte. Esto podrá estar solucionado para 2030, pues la planificación eléctrica elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica incluirá la conexión Lancha-Peñarroya-Maguilla, la que permitiría activar los desarrollos en las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato. Aunque la línea no estaba incluida en el borrador inicial, todavía en fase de audiencia pública, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que, finalmente, sí se contemplará. Además, según avanzó Montero, se invertirán hasta 100 millones de euros para que pueda estar terminada en 2030.

En cuanto a los proyectos desarrollados o en visos de estarlo en materia de electricidad relacionada con energías renovables, son numerosos. Destaca el parque de energía solar, dividido en dos plantas, que la empresa alemana Viridi desarrollará en Cabra, que tendrá una capacidad de 102 megavatios, lo que la hará una de las más grandes de Andalucía. También es reseñable el proyecto Guadame, impulsado por empresas como Sabik Solar, Nunki Solar y Green Stone Renewable, que constará de cinco plantas a construir entre varios municipios de Córdoba y Jaén y que juntas superarán los 250 megavatios de capacidad.