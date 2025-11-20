El Ibex 35 abre con alzas cercanas al 1% y alcanza los 16.000 puntos tras los resultados de Nvidia

El Ibex 35 ha abierto con un alza de cerca del 1% y ha logrado volver a alcanzar los 16.000 puntos al calor de los resultados de Nvidia, tras presentar ayer unos resultados del tercer trimestre fiscal al cierre del mercado con los que ha roto expectativas al lograr un beneficio de 31.910 millones de dólares, un 65 % más interanual. Los mercados están asimilando los resultados de Nvidia, publicados tras el cierre de las Bolsas europeas, y, finalmente, no se difundirá el informe completo de empleo de septiembre en Estados Unidos debido al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.

También en el plano internacional, ayer por la tarde se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en las que varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) expresaron su preferencia por mantener sin cambios los tipos de interés durante el resto del año.

En la apertura del mercado, el selectivo español, IBEX 35, suma 130,6 puntos, el 0,82%; y se sitúa en los 16.019,2 enteros, una cota por encima de la cual cerró por última vez el pasado lunes día 17. En lo que va del año acumula unas ganancias del 37%.

Los valores que más suben en la apertura de sesión son Solaria, que se dispara el 5,77%, seguida de Indra, con el 1,68%; Sabadell, con el 1,64%; CaixaBank, con el 1,62%; y Acciona, con el 1,58%; mientras que solamente registran caídas Telefónica, con el 0,25%; e Iberdrola, con el 0,08%.

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con subidas. En concreto, París se alzaba un 1,25%; Milán, un 1,16%; Francfort, un 0,84%, y Londres, un 0,67%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,55% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,86 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,6%, hasta los 59,6 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1518 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,211%.