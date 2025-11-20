Córdoba se hace fuerte en la nueva energía verde

Fábrica de cobre verde de Cunext

Grupo Cunext, dedicado a la transformación del cobre y con más de 100 años de trabajo en Córdoba, tiene entre sus planes de expansión la construcción de una fábrica de cobre verde. Lo que quiere la empresa es fabricar cátodos de cobre mediante electrólisis partiendo de cobre secundario, lo que supondrá valorizar el mineral. Se conseguirá, según los impulsores, el alambrón de cobre «con menor huella de carbono del mercado», evitándose, además, la extracción minera de este material y disminuyendo el consumo de recursos materiales.

Para su puesta en marcha, Cunext prevé invertir 130 millones y calcula que generará 180 puestos de trabajo. La fábrica se levanta en una parcela de más de 300.000 metros cuadrados en la carretera de Granada, a unos cuatro kilómetros de las instalaciones principales de la empresa. El objetivo es que la factoría empiece a funcionar en 2026.

Transformación de Puente Nuevo

La central térmica de Puente Nuevo, en Espiel, cerró en 2020 dentro del proceso de descarbonización en España. Para la planta y sus aledaños hay varios proyectos en marcha, como la iniciativa que ha activado EDP para convertir la central en un hub de generación renovable en el que prevé invertir 400 millones y que, una vez esté en marcha, generará más de un millar de empleos. La multinacional ENCE también tiene intención de construir una planta de biomasa que utilizará subproductos agrícolas y que generará 35 empleos estables, además de 500 durante su construcción.

Mientras, sigue pendiente la resolución definitiva del concurso del Nudo de Transición Justa Lancha 220 kW del Valle del Guadiato, que prevé adjudicar 409 megavatios de capacidad de acceso a la red eléctrica a tres empresas de energías renovables y almacenamiento seleccionadas por plantear los proyectos con mejor impacto en cuanto creación de empleo y beneficios locales.

Sadeco 5.0

El Ayuntamiento de Córdoba lleva varios años trabajando en el desarrollo de Sadeco 5.0, de la empresa municipal de saneamientos. El objetivo principal de esta iniciativa, compuesta de varios proyectos, es el de modernizar el sistema de gestión de residuos urbanos y convertir la infraestructura de la empresa en un polo verde. Las inversiones están cifradas entre 150 y 200 millones. Asimismo, Sadeco 5.0 también trabaja ya para levantar en su centro medioambiental una planta de pirólisis y un gran parque fotovoltaico.

Los planes de Magtel

La empresa cordobesa Magtel tiene en marcha varios proyectos relacionados con el hidrógeno verde, uno de ellos, en Puente Nuevo. El grupo quiere poner en marcha la primera central hidroeléctrica reversible y que entre en funcionamiento en 2032. La inversión prevista es de entre 400 y 500 millones con la previsión de crear 400 empleos en su fase de construcción. Además, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, adjudicó a Magtel el proyecto Ad-Grhid, que tiene como objetivo principal desarrollar nuevos productos de la cadena de valor del hidrógeno.

Parque solar en Cabra

En el municipio de Cabra está previsto, no sin una cierta polémica, que la empresa Viridi (dedicada al desarrollo y el suministro de instalaciones dedicadas a la generación y el almacenamiento de energías renovables) construya uno de los parques solares más grandes de Andalucía. El inicio del proyecto está marcado para el primer trimestre de 2027 y tendrá capacidad para generar 102 megavatios.