SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
La venta de casas cierra el mejor tercer trimestre desde 2007
Hasta septiembre, el número de compraventas crece un 14,4% por encima de las cifras registradas en 2024
Madrid
La venta de viviendas sigue en un momento dulce. Las cifras del tercer trimestre del año, que incluye los meses de julio, agosto y septiembre, arrojan números récord, con 176.221 compraventas, la cifra trimestral más alta no registrada desde 2007. En concreto, en lo que va de año 2025, las transacciones residenciales se sitúan un 14,4% por encima de las registradas en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.
(Próxima ampliación)
