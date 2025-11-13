El gigante tecnológico chino Tencent dispara sus beneficios un 19% en el tercer trimestre

El gigante tecnológico chino Tencent se anotó un beneficio neto atribuido de 63.133 millones de yuanes (7.660 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que equivale a un incremento del 18,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según recoge agencia Europa Press. Los ingresos trimestrales de la compañía sumaron 192.869 millones de yuanes (23.402 millones de euros), un 15,4% más que entre julio y septiembre del año pasado.

La división de videojuegos y redes sociales mejoró un 16% su facturación, hasta 95.860 millones de yuanes (11.631 millones de euros), mientras que los servicios financieros y para empresas se ingresaron 58.174 millones de yuanes (7.059 millones de euros), un 9,6% más, y la rama publicitaria un total de 36.242 millones de yuanes (4.397 millones de euros), lo que supone un aumento interanual del 20,8%.

Al cierre del trimestre, el número de usuarios mensuales activos de la 'app' de mensajería instantánea WeChat y Weixin era de 1.414 millones, esto es un alza anual del 2%, aunque frente al dato del segundo trimestre el avance fue del 0,2%.

Crecimiento sólido

"Durante el tercer trimestre de 2025, logramos un sólido crecimiento de ingresos y ganancias, lo que refleja tendencias positivas en los sectores de juegos, servicios de marketing, tecnología financiera y servicios empresariales", declaró Ma Huateng, presidente y consejero delegado de Tencent.

Asimismo, el primer ejecutivo de Tencent destacó las inversiones estratégicas en IA, que benefician a la empresa en áreas de negocio como la segmentación publicitaria y la interacción en juegos.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio Tencent obtuvo un beneficio neto atribuido de 166.582 millones de yuanes (20.212 millones de euros), un 17% por encima de las ganancias contabilizadas en el mismo periodo de 2024, mientras que la cifra de negocio de la compañía china alcanzó los 557.395 millones de yuanes (67.632 millones de euros), un 14% más.