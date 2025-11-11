Openbank se adentra en las criptomonedas y permite comprar y custodiar bitcoin sin salir de su app

Openbank, el banco digital del Grupo Santander, ha dado un paso decisivo en su estrategia de inversión con el lanzamiento en España de su servicio de compra, venta y custodia de criptomonedas. Desde hoy, sus clientes pueden operar con bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), polygon (POL) y cardano (ADA) directamente desde la aplicación móvil o la web del banco, sin tener que transferir fondos a plataformas externas.

El movimiento convierte a Openbank en una de las primeras entidades españolas en ofrecer este tipo de servicios dentro del marco regulatorio del Reglamento europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que busca garantizar transparencia y protección al inversor. La autorización ha sido concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que refuerza la posición del banco como pionero entre las entidades tradicionales en este terreno.

La entidad ya había probado este servicio en Alemania desde septiembre y ahora lo extiende al mercado español, donde el interés por los activos digitales sigue creciendo, aunque bajo un escrutinio regulatorio más exigente. Según datos de la CNMV y de ESMA, la inversión minorista en criptoactivos continúa aumentando pese a la volatilidad y las advertencias sobre los riesgos asociados.

Comisión del 1,49% por operación

El servicio aplica una comisión del 1,49 % por operación (con un mínimo de un euro) y no cobrará por la custodia de los activos digitales. En los próximos meses, el banco prevé ampliar el catálogo de criptomonedas disponibles e incorporar nuevas funcionalidades, como la conversión directa entre criptoactivos.

Imagen de archivo de una representación de Bitcoin. / BSM.UPF.EDU - ARCHIVO

Más allá de la novedad tecnológica, el lanzamiento de Openbank refleja un cambio de fondo en el sector financiero europeo. Hasta ahora, la mayoría de los bancos habían observado el auge de las criptomonedas desde la barrera, limitándose a ofrecer productos indirectos o fondos vinculados al sector. Pero el marco MiCA, en vigor desde este año, ha abierto la puerta a una integración más profunda entre las finanzas tradicionales y los activos digitales.

El Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han subrayado que MiCA no solo aporta reglas claras sobre custodia y transparencia, sino que también podría favorecer la entrada de actores regulados que aporten credibilidad a un mercado marcado por los escándalos de los últimos años.

Sigue habiendo riesgos

Aun así, los expertos recuerdan que invertir en criptoactivos sigue implicando riesgos significativos. La volatilidad, la falta de correlación con activos tradicionales y la ausencia de garantía de depósitos hacen que estos productos no sean adecuados para todos los perfiles. “La entrada de bancos no elimina el riesgo, pero sí eleva el estándar de seguridad y cumplimiento”, apuntan desde el despacho jurídico Comillas Tech Law, especializado en regulación financiera digital.

Con este movimiento, Openbank amplía su ecosistema de inversión (que ya incluye un roboadvisor, una plataforma de bróker con inteligencia artificial y una amplia oferta de fondos y ETFs) y consolida su posición como la filial más innovadora del Grupo Santander.

Su apuesta marca un hito: por primera vez, un banco español permite comprar y custodiar Bitcoin sin salir de la app. Una señal de que la frontera entre la banca tradicional y el universo cripto es cada vez más difusa.