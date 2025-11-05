Del "Te hago un Bizum" al pago europeo instantáneo: la revolución silenciosa del dinero digital español

"¿Te hago un Bizum?" es ya una frase tan habitual en España como pedir la cuenta. Lo que nació en 2016 como una forma rápida de enviar dinero entre amigos se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la banca española en innovación digital.

Con más de 30 millones de usuarios activos y un promedio de 3 millones de operaciones diarias, Bizum es hoy pieza clave de la transformación del dinero en España.

Creado por la Sociedad de Procedimientos de Pago S.L. y respaldado por casi todas las entidades bancarias del país (CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Santander, entre otros), Bizum ha logrado algo poco habitual en el mundo fintech: ser adoptado masivamente y sin fricciones.

En 2024 procesó más de 1.100 millones de transacciones por valor de 44.000 millones de euros, según datos oficiales. Más de 60.000 comercios -principalmente on line- ya aceptan Bizum, lo que lo sitúa como el segundo método de pago más utilizado en e-commerce en España, solo detrás de las tarjetas.

Su éxito radica en la sencillez (solo se necesita un número de teléfono vinculado al banco), la inmediatez y la confianza que transmite al estar integrado directamente en las apps bancarias. Además, su uso se ha extendido más allá de las transferencias entre particulares: donaciones, pagos a la Administración, matrículas universitarias o suscripciones digitales.

Hacia un 'Bizum europeo'

El crecimiento de Bizum no ha pasado desapercibido en Bruselas. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) llevan años impulsando un sistema de pagos independiente de las redes globales Visa y Mastercard. En ese contexto, Bizum se ha convertido en una referencia para construir la futura red de pagos soberanos de Europa.

Una mujer realiza un bizum desde su teléfono móvil. / J.A.G.

En 2025, Bizum, Bancomat (Italia) y MB Way (Portugal) crearon la European Payments Alliance (EuroPA), que a su vez selló una alianza con la European Payments Initiative (EPI Company) para construir un hub paneuropeo que permita pagos instantáneos entre países de la UE.

El objetivo: que un ciudadano español pueda hacer un Bizum a un amigo en Lisboa o Milán en segundos, desde su propia app bancaria. El plan técnico está en marcha y los primeros pilotos están previstos para finales de este año o comienzos del siguiente.

¿Puede Bizum liderar los pagos en el comercio europeo?

El salto continental de Bizum no está exento de obstáculos. Su liderazgo en España es incuestionable, pero convertirse en un actor dominante del comercio europeo exige superar barreras estructurales, tecnológicas y culturales.

Fragmentación del ecosistema europeo. Cada país cuenta con su propio sistema de pagos instantáneos: Blik en Polonia, Swish en Suecia, Bancomat Pay en Italia, MB Way en Portugal... La clave del éxito europeo estará en la interoperabilidad, no en la uniformidad, pero eso implica acordar estándares técnicos y normativos entre bancos y autoridades nacionales. Baja adopción en comercios físicos. Aunque Bizum ha ganado peso en el e-commerce español (casi un 30% del mercado, según Territorio Fintech), su presencia en los puntos de venta físicos sigue siendo limitada. En Europa, la adopción de terminales SoftPOS (pagos desde móviles o tablets sin TPV) avanza lentamente, lo que dificulta el despliegue a gran escala en tienda. Preferencias y hábitos de pago. El efectivo mantiene su fuerza en varios países europeos. En España, un 26,4% de los ciudadanos sigue prefiriendo pagar en metálico, según Funcas. En Alemania o Austria, ese porcentaje es aún mayor. La resistencia cultural y generacional a los pagos digitales sigue siendo un desafío real. Modelo de negocio y rentabilidad. El éxito de Bizum se apoya en su gratuidad para el usuario. Pero en el comercio minorista, la cuestión es cómo competir con las comisiones -ya consolidadas- de Visa, Mastercard o Apple Pay. Los márgenes son estrechos y los comercios necesitan certidumbre sobre costes y protección antifraude. Coordinación europea y calendario. El proyecto de integración de la EPI y EuroPA prevé el despliegue del hub paneuropeo entre 2025 y 2026. Sin embargo, la plena adopción en el comercio físico europeo podría tardar más. Como advertían recientemente medios especializados, "el gran reto pendiente es el salto al comercio físico y la unificación del estándar de pago móvil".

Pese a todo, Bizum parte con ventajas: una base de usuarios consolidada, apoyo regulatorio y la confianza de la banca europea. Si logra resolver la interoperabilidad técnica y convencer al comercio, podría transformarse en uno de los pilares del nuevo sistema de pagos europeos, un paso decisivo hacia la soberanía digital que busca el BCE.

Un modelo de soberanía digital

Más allá del éxito operativo, Bizum representa una apuesta de soberanía tecnológica. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, en su apuesta por el euro digital, ha defendido reiteradamente que Europa se necesitan "infraestructuras de pago propias, seguras y eficientes".

Imagen de archivo de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. / Boris Roessler - dpa - Archivo

Bizum, junto con sus homólogos nórdicos y mediterráneos, es el experimento más avanzado de esa visión: un sistema europeo que compite en igualdad con las grandes tecnológicas y refuerza la autonomía financiera del continente.

El futuro inmediato

En lo que queda de año y principios del siguiente, Bizum planea incorporar pagos mediante NFC, expandir Bizum Pay para suscripciones y reforzar su presencia en comercio físico.

Los próximos meses serán decisivos para comprobar si la plataforma española puede mantener su liderazgo y escalar su modelo al resto de Europa, donde la competencia con Apple Pay, Google Pay y las tarjetas tradicionales será feroz.

En cualquier caso, su evolución demuestra que España ha sabido convertir una necesidad cotidiana en una infraestructura estratégica, y que su 'invento' más popular puede acabar marcando el rumbo del dinero digital europeo.