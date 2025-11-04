Telefónica recorta a la mitad el dividendo el próximo año con su nuevo plan estratégico

Telefónica abre una nueva etapa. El grupo de telecomunicaciones, con un nuevo núcleo duro de accionistas (con el Estado español a través de SEPI, el holding CriteriaCaixa y Arabia Saudí como socios principales, con un 10% cada uno) y con una cúpula renovada con Marc Murtra al mando como presidente, impulsa un giro estratégico para los próximos cinco años. Tras ocho meses de reflexión y múltiples especulaciones, la compañía desvela su esperadísimo nuevo plan estratégico en lo que supone un Día D para la corporación.

Plan de Transformación y Crecimiento (Transform and Grow) es la vitola elegida para inaugurar la nueva era. Una nueva hoja de ruta que anticipa mejoras de ingresos y rentabilidad hasta 2030 y una reducción de la deuda y una focalización total en su grandes mercados (España, Reino Unido, Alemania y Brasil), pero que también contempla un recorte del dividendo que recibirán sus accionistas.

Telefónica mantendrá el dividendo comprometido para este año (con 0,30 euros en efectivo) en dos pagos , pero lo recortará a la mitad el próximo año (hasta los 0,15 euros) también efectivo, pero en un solo pago que se ejecutará en junio de 2027. La nueva Telefónica se marca unos objetivos de remuneración para 2027 y 2028 también a la baja, basados en un rango de entre el 40 y el 60% del flujo de caja libre como base del dividendo, y cuya cuantía se aprobará por el consejo de administración más adelante.

La futura rebaja del dividendo supone un giro a la estrategia tradicional de la teleco, que históricamente ha mantenido una retribución atractiva para sus accionistas como una forma de proteger su valor en bolsa. Telefónica solo había recortado su dividendo en tres ocasiones en los últimos 30 años: un recorte en 1998, una suspensión de un año en 2012 y un ajuste temporal en 2020 con motivo de la pandemia. Frente a las especulaciones de los últimos meses, la compañía no tiene previsto ejecutar una ampliación de capital para financiar el plan de crecimiento y ganará músculo sólo con el dividendo e impulsando eficiencias y ahorros mediante una simplificación de la compañía.

Consolidación, pero sin detalles

Telefónica se mueve para adaptarse a los cambios profundos que encara el sector de las telecomunicaciones y la tecnología en toda Europa. La compañía pretende sumarse a la ola que fusiones que se espera en el continente y se propone tener un papel activo para crecer con compras, con operaciones tanto en España como en Europa, pero quiere hacerlo con disciplina financiera, reforzando su balance y ganando liquidez para encarar movimientos corporativos. La compañía aspira a "convertirse en una operadora europea de refernecia mundial, con escala rentable".

Telefónica advierte la "ineficiencia" de las inversiones en el mercado europeo de telecomunicaciones por el pequeño tamaño de las decenas de operadoras, frente a los gigantes de Estados Unidos y China, donde hay apenas tres telecos dominantes con un tamaño mucho mayor que les permite ejecutar grandes inversiones en tecnología e innovación. La concentración del sector teleco europeo podría generar, según diversos analistas, unas sinergias de entre 18.000 y 22.000 millones de euros que la compañía española entiende que se podrían dedicar a elevar las inversiones en tecnología propia para reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea y que beneficiaría también a los clientes.

Telefónica promete estar "preparada para capturar las oportunidades que se presenten y generen valor a los accionistas" cuando se inicien los movimientos de consolidación primero dentro de los países y luego a escala continental. El grupo, no obstante, no anuncia fusiones ni compras y no detalla posibles oportunidades de consolidación que estaría dispuesta a acometer. En las quinielas del sector se apunta desde hace meses la posibilidad de que Telefónica emprenda un proceso de fusiones en el mercado español con Vodafone España o Digi como candidatos, pero también en Alemania con la operadora 1&1 o en Reino Unido con Netomnia.

Próxima ampliación