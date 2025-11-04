Todas las claves del plan de futuro de la ‘nueva Telefónica’

Una ‘nueva Telefónica’ echa a andar. La teleco ha develado su esperadísimo nuevo plan estratégico para los próximos cinco años. Bautizado como Plan Transformar y Crecer (Transform and Grow), la nueva hoja de ruta articula el giro de la compañía ahora comandada por Marc Murtra como presidente y con un nuevo núcleo duro de accionistas (el Estado español, el holding CriteriaCaixa y Arabia Saudí) y anticipa mejores objetivos financieros, un fuerte recorte del dividendo, una simplificación del grupo que se traducirá en un importante recorte de costes y la intención de crecer con compras de rivales, pero que aún sigue sin detallarse en anuncios concretos.

Más ingresos, más rentabilidad

El grupo aspira a una mejora de ingresos y de rentabilidad para el próximo lustro, al tiempo que se refuerza el músculo financiero de la compañía con más flujo de caja y menos deuda. Los objetivos financieros del nuevo plan pasan por conseguir un crecimiento anual compuesto de los ingresos y de beneficio bruto de explotación (ebitda) de entre el 1,5% y el 2,5% entre 2025 y 2028, y acelerarlo hasta el 2,5% y el 3,5% entre 2028 y 2030.

Fuerte recorte del dividendo

Telefónica mantendrá el dividendo comprometido para este año (con 0,30 euros en efectivo) en dos pagos, pero lo recortará a la mitad el próximo año (hasta los 0,15 euros) también efectivo, pero en un solo pago que se ejecutará en junio de 2027. El grupo se ahorrará el próximo ejercicio unos 850 millones de euros con la rebaja del dividendo, frente a los cerca de 1.700 millones que repartirá este año. La nueva Telefónica se marca unos objetivos de remuneración para 2027 y 2028 también a la baja, basados en un rango de entre el 40 y el 60% del flujo de caja libre como base del dividendo, y cuya cuantía se aprobará por el consejo de administración más adelante.

Sin ampliación de capital a la vista

Frente a las especulaciones de los últimos meses, la compañía no recoge en el plan la ejecución de una ampliación de capital para financiar el plan de crecimiento, y pretende ganar músculo sólo con la rebaja del dividendo e impulsando eficiencias y ahorros mediante una simplificación de la compañía.

Crecer con compras, pero sin planes concretos

La compañía pretende sumarse a la ola que fusiones que se espera en Europa pero para la que no hay certeza sobre cuándo se producirá, y quiere tener un papel activo para crecer con compras. Telefónica promete estar "preparada para capturar las oportunidades que se presenten y generen valor a los accionistas" cuando se inicien los movimientos de consolidación primero dentro de los países y luego a escala continental. El grupo no concreta fusiones ni compras y no detalla cuáles son las posibles oportunidades de consolidación que estaría dispuesta a acometer. En las quinielas del sector se apunta desde hace meses la posibilidad de que Telefónica emprenda un proceso de fusiones en el mercado español con Vodafone España o Digi como candidatos, pero también en Alemania con la operadora 1&1 o en Reino Unido con Netomnia.

Autonomía estratégica de la UE

Telefónica advierte de la "ineficiencia" de las inversiones en el mercado europeo de telecomunicaciones por el pequeño tamaño de las decenas de operadoras, frente a los gigantes de Estados Unidos y China, donde hay apenas tres telecos dominantes con un tamaño mucho mayor que les permite ejecutar grandes inversiones en tecnología e innovación. La concentración del sector teleco europeo podría generar, según diversos analistas, unas sinergias de entre 18.000 y 22.000 millones de euros en los mercados clave en que está presente Telefónica. La compañía española entiende que estas sinergias milmillonarias dedicar a elevar las inversiones en tecnología propia para reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea y que beneficiaría también a los clientes.

Ahorro de costes de hasta 3.000 millones

El plan incluye iniciativas para la mejora de la eficiencia operativa del grupo con el objetivo de generar un impacto bruto de hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y hasta 3.000 millones en 2030. Unos ahorros que vendrán gracias a la excelencia tecnológica y operativa, la eficiencia en procesos y operaciones, la transformación digital y también mdiante la venta de activos, tanto vinculados con el apagado de redes como desinversiones en activos inmobiliarios (en los últimos meses se ha especulado con la venta de la sede corporativa del Distrito C y de la antigua sede histórica de la Gran Vía de Madrid).

Apoyo unánime del núcleo duro de accionistas

Telefónica cuenta desde al año pasado con un renovado núcleo duro de accionistas, con el Estado español a través de SEPI, el holding CriteriaCaixa y el Estado de Arabia Saudí con un 10% del capital cada uno. El nuevo plan ha sido aprobado “por unanimidad” y “cuenta con el pleno respaldo de nuestros accionistas estratégicos”, ha subrayado el presidente Murtra.

Lo que quiere mejorar la ‘nueva Telefónica’

Murtra ha identificado las áreas que han de mejorarse en la compañía para asentar su plan de futuro, apuntando que existía una divergencia entre la visión estratégica y el contexto de negocio; que se actuaba con un aversión a tomar decisiones difíciles; que hay una gran complejidad organizativa y operativa y también escasa flexibilidad financiera; que la ejecución de medidas se hacía con lentitud y que la estrategia se basaba en un excesivo cortoplacismo; y que algunos costes aumentan intrínsecamente más rápido que los ingresos.

Foco en cuatro mercados clave

La compañía confirma su intención de focalizar sus negocios en los que ya son los mercados clave de la compañía: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. En esta línea, se mantiene su estrategia ya casi completada de reducir su presencia en Hispanoamérica con la venta de sus negocios en la región.

Seis pilares estratégicos

El grupo articula el nuevo plan entorno a seis pilares estratégicos a partir de los que desarrollará sus negocios: ofrecer una experiencia de cliente de primer nivel; ampliar la oferta para clientes residenciales (B2C) con más servicios convergentes y más tecnología; crecer en el negocio empresarial y de administraciones públicas (B2B) con más servicios digitales; evolucionar las capacidades tecnológicas, invirtiendo en redes fijas y móviles y poniendo un foco especial en ciberseguridad y en defensa; simplificar el modelo operativo, con mayor autonomía para los países y redimensionando sus unidades globales; desarrollar el talento, atrayendo y reteniendo a los mejores profesionales en todos los mercados, y fortaleciendo una cultura centrada en el impacto y la ejecución.