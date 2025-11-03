Criteria prevé invertir hasta 8.000 millones y dar 4.000 millones a La Caixa hasta 2030

Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, completa la reordenación que inició el pasado abril con la sorprendente salida de su consejero delegado, Ángel Simón, apenas 15 meses después de acceder al cargo. El mayor 'holding' inversor de España ha anunciado este lunes la "adaptación" de su plan estratégico 2025-2030, presentado hace solo un año y medio, al plan estratégico que presentó la propia fundación el pasado junio. Como principales hitos, ahora prevé disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones de euros en los cinco años y poner a disposición de la fundación más de 4.000 millones para que esta los destine a sus programas sociales, de investigación y becas, y de cultura.

Isidre Fainé, presidente de las dos entidades, ya lo adelantó cuando presentó la nueva estrategia de la fundación antes del verano: "El plan dibuja el marco de actuación para que la fundación y CriteriaCaixa operen de manera coherente y coordinada para alcanzar su objetivo común: la atención y el desarrollo de su obra social mediante la gestión adecuada de su patrimonio". Aquella alusión a la gestión adecuada del patrimonio se interpretó en el contexto de la salida de Simón, que según apuntaron entonces fuentes próximas a la entidad había que enmarcarla en distintas inversiones que no fueron vistas con buenos ojos por parte de la fundación.

Frente a estas discrepancias, el 'holding' apunta a querer volver ahora a su tradicional perfil más prudente y discreto, frente a la ambición y la voluntad pública de "influencia" que esgrimía Simón. "Con el objetivo de preservar y hacer crecer el patrimonio de la fundación, Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. Asimismo, promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo", ha apuntado el 'holding'.

Responsable y sostenible

Durante la presentación de la adaptación del plan a los empleados, Fainé se ha pronunciado en esa misma dirección. "Esta hoja de ruta revisada mantiene el mismo norte que siempre hemos perseguido: dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la fundación para de ese modo seguir reforzando las capacidades de la obra social que ha sido, es y será nuestra seña de identidad. Aplicando políticas de inversión responsables y sostenibles que maximicen el impacto social positivo", ha sostenido.

También José María Méndez, sustituto de Simón pero con el cargo de director general, ha apuntado en el mismo sentido, al destacar la responsabilidad del 'holding' como gestor del patrimonio de la fundación y la "importancia del rigor y la independencia en la toma de decisiones, así como la excelencia en los procesos de análisis de inversión, la eficacia en la gestión y la eficiencia en resultados". "Nuestro objetivo es la creación de valor a largo plazo y el dividendo social que hace posible la acción transformadora de la fundación", ha afirmado el exdirector general de la patronal bancaria CECA, también presidida por Fainé.

Cuatro nuevas carteras

Uno de los elementos en que se ha plasmado de forma más clara esta nueva visión es en la reorganización que ha realizado el 'holding' de sus inversores en torno a cuatro grandes carteras. Así, CaixaBank sale de la hasta ahora conocida como "cartera estratégica" y pasa a ocupar una en la que estará sola y se conocerá como "participación fundacional". Criteria argumenta que el banco "comparte el mismo origen histórico" que La Caixa y que "da sentido a la naturaleza de esta como fundación bancaria". Por ello, seguirá teniendo presencia en sus órganos de gobierno y mantendrá una participación "mínima" del 30%.

La "cartera estratégica" ahora pasa a llamarse de "inversiones relevantes" y agrupa participaciones en empresas como Naturgy, Telefónica, ACS, Veolia, Colonial o Aigües de Barcelona. "En estas empresas CriteriaCaixa aspira ser accionista de referencia y ejercer influencia a través de su participación en sus órganos de gobierno. CriteriaCaixa fomentará y apoyará una estrategia de generación de valor en estas compañías, con visión y compromiso a largo plazo", ha apuntado.

El mayor cambio se produce en uno de los grandes proyectos de Simón: el refuerzo de la cartera de diversificación (inversión en empresas cotizadas no estratégicas), la creación de una cartera de capital privado (compañías no cotizadas) y la remodelación de la cartera inmobiliaria. Frente a ello, el 'holding' ha creado ahora una cartera de "inversiones alternativas", que incluirá activos inmobilarios, participaciones financieras en fondos de terceros que inviertan en compañías no cotizadas, e inversión directa o a través de fondos en empresas en fases incipientes, prioritariamente de tecnología y biotecnología. En conjunto, prevé que el valor bruto de estas inversiones alternativas no supere el 10% del total de la cartera de Criteria, un nivel muy inferior al que buscaba Simón.

Gestión prudente

El 'holding', en cambio, apuesta por tener una cartera nueva que ha bautizado como "de liquidez" y que pesará "al menos" el 10% del valor total de sus activos. Se trata de una apuesta por la gestión prudente: "Tiene la finalidad de mantener fondos disponibles para atender las necesidades y compromisos contraídos a corto plazo, tanto por lo que se refiere a su operativa diaria como para las potenciales inversiones a acometer. CriteriaCaixa, directamente y/o a través de terceros, invertirá esta cartera en productos financieros con un perfil de rentabilidad-riesgo conservador y de adecuada disponibilidad".

En la misma línea, el brazo inversor de La Caixa ha anunciado que "mantendrá en general un perfil conservador" en términos financieros, con niveles de deuda neta "moderados": a medio plazo como máximo del 10% del valor total bruto de los activos, cuando el plan de Simón contemplaba alcanzar puntualmente hasta el 20% si aparecían "posibles oportunidades de inversión y para absorber posibles oscilaciones del mercado". El plan adaptado, por otra parte, no hace mención al gran objetivo de Simón de incrementar el valor de los activos hasta alrededor de 40.000 millones de euros en 2030, si bien sí recuerda que en junio ya habían alcanzado los 37.252 millones.