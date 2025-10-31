Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas

Mapfre eleva su beneficio un 26,8% hasta 829 millones en los nueve primeros meses

Anuncia su dividendo de noviembre y las primas aumentan un 3,5% hasta los 22.383 millones de euros

Archivo - El presidente de Mapfre, Antonio Huertas.

Archivo - El presidente de Mapfre, Antonio Huertas. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

Mapfre obtuvo un beneficio neto de 829 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, un 26,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El avance del resultado se explica por la mejora del resultado técnico y del resultado financiero bruto en No Vida, por la buena evolución del negocio de Vida —especialmente en Iberia y Latinoamérica— y por plusvalías netas realizadas en línea con las de 2024.

Con criterios de prudencia, la aseguradora que lidera Antonio Huertas ha registrado un impacto neto negativo de 79 millones: 38 millones por el deterioro parcial del fondo de comercio de México y el resto por la cancelación de activos por impuestos diferidos en Italia (-31 millones) y Alemania (-9 millones). Sin estos efectos, el beneficio a cierre de septiembre habría alcanzado 908 millones.

La rentabilidad, medida en ROE (rentabilidad sobre recursos propios), alcanzó el 12,4%, un 13,3% sin extraordinarios.

Las primas crecieron un 3,5% en euros, hasta 22.383 millones, afectadas por los movimientos de divisas. A tipos de cambio constantes, aumentaron un 7,8% (No Vida +6,3%; Vida +13,6%).

El consejo de administración ha aprobado un dividendo a cuenta de 0,07 euros por acción, que se abonará el 28 de noviembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
  2. Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
  3. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
  4. Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
  5. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  6. El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
  7. Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
  8. Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba

Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

Al menos tres heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel

Al menos tres heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel

Puente Genil encenderá su alumbrado navideño el próximo 21 de noviembre

Puente Genil encenderá su alumbrado navideño el próximo 21 de noviembre

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

Los cordobeses atrapados en Tanzania logran tomar un avión de regreso a casa en medio del caos: “Hemos tenido muchísima suerte”

Los cordobeses atrapados en Tanzania logran tomar un avión de regreso a casa en medio del caos: “Hemos tenido muchísima suerte”

Vídeo | Los forenses afirman que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y que no presentaba signos de defensa

Vídeo | Los forenses afirman que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y que no presentaba signos de defensa

La doctora María del Carmen Arias Blanco renueva como presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba

La doctora María del Carmen Arias Blanco renueva como presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba
Tracking Pixel Contents