Kutxabank eleva su resultado neto un 16,5% hasta los 462 millones de euros.

Kutxabank elevó su resultado neto un 16,5%, hasta los 461,7 millones de euros en los primeros nueve de meses del año, impulsado por el fuerte dinamismo comercial y un sólido rendimiento de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento. Los ingresos de su actividad ‘core’ se situaron en 1.409,3 millones de euros (-6,9%), por el impacto de la evolución de la curva de los tipos de interés en el margen de intereses, que se vieron parcialmente compensados por los volúmenes y la contribución creciente de los ingresos por servicios y seguros, que aumentaron un 5,6%, impulsados principalmente por la gestión patrimonial (recursos fuera de balance: fondos de inversión, carteras delegadas y previsión), que creció un 10%.

La evolución de las principales magnitudes responde a una estrategia de crecimiento y diversificación, liderada en el periodo por las hipotecas y la financiación a empresas: la concesión de crédito a particulares y familias para la compra de viviendas se disparó un 36,5% (vs enero-septiembre de 2024) y al consumo un 9,8%. El apoyo al tejido empresarial se traduce en un incremento de la financiación de banca Corporativa (+12%) y banca de Empresas (+19%).

A cierre de septiembre, el volumen de negocio -créditos, depósitos y recursos fuera de balance- se elevó un 8%, hasta los 143.379 millones de euros.

Este comportamiento se traslada a la contribución que el grupo realiza a sus grupos de interés. El 73% de sus ingresos (1.067,8 millones de euros) retorna a la sociedad en salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social. El resto, se destina al crecimiento sostenible. El 60% del resultado neto (277 millones de euros) se distribuirá a las fundaciones accionistas para la generación de valor social.

Entre los hitos más relevantes del ejercicio destacan el lanzamiento del Plan Estratégico Benetan 2025-2027 y del vehículo de inversión en empresas tractoras o en crecimiento Indar Kartera Kutxabank, así como los avances en la integración total de Cajasur, que consolidarán un grupo financiero más fuerte. En octubre, la agencia internacional Moody´s mejoró las calificaciones crediticias del Grupo y elevó la nota de la deuda senior preferente y los depósitos bancarios a largo plazo a A2 desde A3.

Más crédito a clientes particulares

En los últimos meses se volvió a constatar que la rebaja de tipos reactiva la demanda de inversión. En el crédito a particulares y familias, Kutxabank registró un fuerte incremento de la nueva financiación para la compra de una vivienda (hipotecas), que volvió a despegar hasta los 3.257 millones de euros, un 36,5% más que a septiembre de 2024. Los préstamos al consumo, otra de las apuestas estratégicas, mantiene su tendencia y marca un nuevo récord, creciendo un 9,8%, hasta los 611 millones de euros. En este último capítulo, el crédito Comercio avanza un 8%.

En este ámbito destaca la creciente contratación on line: el 95% de las hipotecas se gestionan en algún momento por canales digitales; el 87% del crédito al consumo; y el 71% de los productos de previsión. A cierre del período, el 67% de los clientes del Grupo están activos en banca digital.

Financiación del tejido empresarial

La apuesta por el apoyo al desarrollo del tejido empresarial se traslada al sólido crecimiento de la inversión crediticia en el negocio mayorista, liderada por la banca Corporativa y la de Empresas.

Por segmentos, la financiación en banca Corporativa se incrementó un 12%, frente a enero-septiembre de 2024, hasta los 6.935 millones de euros; y la inversión crediticia en banca de Empresas creció un 19%, hasta los 2.625 millones de euros. En banca mayorista destaca también el área de Financing Solutions, destinada a la financiación sindicada y sin recurso (project finance), que ha gestionado en los nueve primeros meses del año operaciones por valor de más de 1.000 millones de euros.

En promoción inmobiliaria, las viviendas en construcción financiadas superaron a septiembre a las de todo el ejercicio 2024 y alcanzaron las 4.355 unidades.

Banca sostenible crece un 65%

Kutxabank avanzó en su compromiso con la banca sostenible, elevando un 65% la financiación concedida con respecto a septiembre de 2024, hasta los 2.965 millones de euros. El 75% se destinó a empresas, la de consumo ‘verde’ creció un 27,2% y, en hipotecas, representó cerca del 20% de la nueva producción.

El Grupo firmó un acuerdo de garantías con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que está permitiendo canalizar a la economía real 240 millones de euros de nueva financiación, dirigida a la doble transición sostenible y digital de las pymes. Asimismo, ha ampliado su capacidad de acción sostenible, incorporando el aspecto social a su Marco de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.

Referente en el mercado de la gestión de patrimonio

Kutxabank consolida a septiembre su posición como la cuarta gestora del sector en fondos de inversión. La entidad gestiona más de 43.500 millones de euros de patrimonio en recursos fuera de balance (fondos de inversión, carteras delegadas y previsión).

Una oficina de Kutxabank. / CÓRDOBA

En el período, el volumen de recursos en fondos de inversión creció un 11,8%, con respecto al mismo período de 2024 -manteniendo una cuota del 7,4%-, mientras se registró un incremento del 6,1% en aportaciones a planes de pensiones individuales. Además, consolida su liderazgo en patrimonio gestionado en EPSVs, con una cuota del 48%.

Creciente contribución del negocio asegurador

El negocio asegurador de Kutxabank volvió a registrar un notable crecimiento en los nueve primeros meses del año: más de 97.130 nuevas pólizas, que hacen crecer un 20% las primas de nueva producción, hasta los 83 millones de euros.

Este comportamiento derivó en la contribución de 127 millones de euros del negocio asegurador al margen bruto del Grupo, impulsado principalmente por la actividad en el seguro de hogar (+15% en volumen de primas) y autos (+12% en volumen de comisiones).

Líder en solvencia y con la ratio de mora más baja

A septiembre de 2025, Kutxabank ha vuelto a consolidarse como el banco con los mejores ratios de solvencia y mora del sector supervisado por el Banco Central Europeo (BCE): el ratio de solvencia (CET 1 phased) se situó en el 21% y el de mora se mantuvo en el 1,1%; 181 pb inferior a la media del sector (datos a agosto de 2025).

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, el ROTE (retorno sobre el capital tangible) se situó en el 10,6%; el ROA (retorno sobre activos) mejoró al 0,9%; y la ratio de eficiencia -excluido el ROF (resultados por las operaciones financieras)- se situó en el 37,9%. Todo ello, pese al incremento de los gastos de explotación, asociado al esfuerzo inversor en transformación digital y talento.

Kutxabank viene realizando un ejercicio de extrema prudencia, dotando un volumen muy significativo a provisiones. Así, pese a mantener a septiembre una ratio de mora en mínimos y contar con escasa previsión de deterioros ordinarios, destinó 263,8 millones de euros en el período a coberturas crediticias y posibles contingencias comunes al sector.