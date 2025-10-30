POLÍTICA ECONÓMICA
El BCE sigue el guion y mantiene los tipos en el 2% con la inflación bajo control
La institución presidida por Christine Lagarde ha correspondido los pronósticos de los analistas y mantiene intacto el precio del dinero por tercera convocatoria consecutiva
El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la resistencia de la economía
Lo que ya se preveía, en consenso general por parte de todos los analistas, es lo que ha terminado sucediendo. El Banco Central Europeo (BCE), máxima autoridad comunitaria en política económica, ha apostado por la paciencia decidiendo mantener los tipos de interés en el 2%, al igual que hizo en las dos últimas ocasiones, el 24 de julio y el 11 de septiembre.
De esta manera, la institución presidida por Christine Lagarde redobla su apuesta por fijar, al menos de momento, los tipos en el 2%, muy cerca de la tasa de inflación de la Eurozona, cuyo dato más reciente se sitúa en el 2,2%.
"La inflación continúa en niveles próximos al objetivo del 2% a medio plazo, y la evaluación por el Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación prácticamente no ha variado", ha destacado la institución a través de un comunicado, poniendo de manifiesto que el curso de la economía de la Eurozona permanece estable en los últimos meses, de ahí la decisión de continuar la estrategia ya en marcha.
"La economía ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional. El vigor del mercado de trabajo, la solidez de los balances del sector privado y las anteriores reducciones de los tipos de interés aprobadas por el Consejo de Gobierno continúan siendo factores que contribuyen de forma importante a la resiliencia. No obstante, las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a los actuales conflictos comerciales internacionales y a las tensiones geopolíticas", apostilla el comunicado.
Atendiendo a los términos empleados por el BCE para justificar su decisión, se percibe cierto tono acomodaticio, dando a entender que las reducciones de tipos en meses previos son vistas como suficientes por la autoridad para mantener bajo control la economía de la Eurozona. Sin embargo, Lagarde no cierra la puerta a una bajada de tipos en el futuro, que a pesar de ser improbable, podría llegar a ocurrir a tenor de la inestabilidad geopolítica que azota hoy en día al mundo.
(Habrá Ampliación)
