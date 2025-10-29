Aena gana 1.579,4 millones hasta septiembre con un crecimiento del tráfico del 3,9% en España

El buen desempeño del turismo en España se refleja en los resultados de las compañías. Es el caso de Aena, que ha registrado un resultado neto 1.579,4 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 8,9% más que en el mismo periodo del año pasado (1.449,8 millones) después del crecimiento del tráfico en su red, según ha informado el gestor aeroportuario a la Comisión Navional del Mercado de Valores (CNMV).

A nivel global (España, Londres-Luton y los aeropuertos de Aena Brasil), el tráfico de pasajeros del grupo creció un 4,1%, hasta los 294,1 millones. En España, el incremento ha sido del 3,9%, hasta 247,1 millones de pasajeros y Ryanair se mantiene como la aerolínea con más pasajeros (53,8 millones), con una cuota del 21,6%.

La compañía irlandesa, que mantiene una cruzada con el gestor aeroportuario por la subida de tarifas anunciada para el próximo año que le lleva a anunciar continuamente recortes en su programación en los aeropuertos más pequeños, es la segunda aerolínea que más crece (4,7%) en el periodo de entre las cinco principales (Ryanair, Vueling, Iberia, Easyjet y Air Europa), después de Easyjet, que crece un 6,6%, hasta un total de 14,1 millones de pasajeros.

Entre enero y septiembre, Aena ha registrado un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 2.882,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,2% respecto a 2024 (2.663,3 millones). Los ingresos totales consolidados de los nueve primeros meses de 2025 aumentaron hasta los 4.785,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,8% con respecto al periodo de enero a septiembre del año anterior.

Los ingresos aeronáuticos (uso de la infraestructura aeroportuaria por parte de las aerolíneas y de los pasajeros) fueron 2.556,2 millones de euros, un 5,5% más que en 2024. Mientras que los ingresos comerciales, aquellos que se generan por la actividad de las tiendas de los aeropuertos, han alcanzado los 1.466,1 millones de euros, con un aumento del 10,8% con respecto al mismo periodo de 2024, apoyados en un crecimiento de las ventas de las actividades comerciales que superaron en un 8,7% las registradas en 2024.

La deuda financiera neta se situó en 5.127 millones de euros, frente a los 5.498 millones de euros de 2024, siendo la ratio de deuda financiera neta a Ebitda del grupo consolidado de 1,37 veces. El efectivo neto generado por las actividades de explotación ha alcanzado los 2.525,6 millones de euros frente a los 2.352,8 millones de los nueve primeros meses de 2024. En cuanto a otros gastos de explotación, excluyendo el impacto de la energía, el aumento interanual de otros gastos de explotación en la red española de aeropuertos ha sido de 38,4 millones de euros, un 4,5% más que de enero a septiembre de 2024.