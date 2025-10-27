¿Cuáles son las nuevas condiciones laborales por las que Silvia Itxaurrondo ha demandado a RTVE?

Una de las informaciones más polémicas de la semana gira en torno a Silvia Intxaurrondo y su demanda contra RTVE. La noticia ha sido revelada por el sindicato USO Industria, que el 24 de octubre de 2025 publicaba un comunicado exponiendo los motivos del conflicto.

El origen del problema según el sindicato está en la forma en que RTVE contrató a Intxaurrondo: bajo una fórmula externa, a través de una sociedad privada, que permitía remuneraciones y condiciones al margen del convenio colectivo.

La Inspección de Trabajo, tras una denuncia anónima detectaba que se trataba de una relación laboral encubierta, algo incompatible con los principios de acceso y control interno que deben regir en la administración pública.

Tras esta intervención RTVE fue obligada a regularizar la situación contractual de la periodista. Pero lo que en principio debía resolver una irregularidad ha terminado derivando en una demanda judicial al considerar Intxaurrondo que el cambio impuesto ha modificado drásticamente sus condiciones laborales.

El sindicato ha aprovechado el caso para denunciar una doble vara de medir dentro de RTVE: mientras la plantilla acumula años de pérdida de poder adquisitivo, algunos rostros mediáticos disfrutan de condiciones excepcionales y salarios muy por encima de las tablas que marca el convenio. Según la organización, esta práctica pone en cuestión la igualdad, la credibilidad y el propio sentido del servicio público.

¿Qué condiciones laborales han cambiado para Silvia Intxaurrondo?