Marc Nicolau, abogado: "La jubilación flexible permite compatibilizar unos ingresos por un trabajo con el cobro de la pensión"

Ante la inminente jubilación de la generación del baby boom, el Gobierno español ha tenido que acelerar una de las reformas más delicadas del sistema público: la del modelo de retiro y su sostenibilidad a largo plazo. Bruselas lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de adaptar el sistema a una población que envejece rápido y que, en cuestión de pocos años, hará que cientos de miles de trabajadores se retiren casi al mismo tiempo.

Dentro de ese marco de cambios, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa una propuesta para revisar la jubilación flexible: una fórmula pensada para quienes ya se han jubilado pero quieren o necesitan volver a trabajar de forma parcial.

Una propuesta para hacer más atractiva la jubilación flexible

Según recoge el Instituto BBVA de Pensiones la nueva propuesta del Gobierno plantea ajustar los márgenes de esta modalidad para incentivar su uso entre los pensionistas. En la actualidad una persona jubilada puede compatibilizar el cobro de su pensión con un empleo por cuenta ajena a tiempo parcial siempre que la jornada esté entre el 25% y el 75% de la habitual.

El Ejecutivo quiere modificar ese rango y elevarlo entre el 40% y el 80%, a cambio de mejorar la parte de pensión que se puede seguir percibiendo durante ese tiempo. Por ejemplo, quienes trabajen entre un 40% y un 60% de la jornada podrían sumar un 10% adicional de pensión, mientras que los que trabajen entre un 60% y un 80% recibirían un 20% extra.

La reforma también abre una puerta inédita: permitir que los autónomos puedan acceder a la jubilación flexible, siempre que no hayan estado dados de alta en los cinco años anteriores al retiro. En su caso, el cobro de la pensión sería del 20% mientras mantengan la actividad por cuenta propia.

En paralelo, el Ministerio mantiene que las cotizaciones realizadas durante este periodo no incrementarán la base reguladora ni el complemento por demora. Es decir, no servirán para mejorar la pensión futura, sino únicamente para compatibilizar ingresos.

Pedagogía sobre el funcionamiento de esta modalidad

Uno de los expertos que más ha insistido en aclarar las diferencias entre los distintos tipos de jubilación (flexible, activa o parcial) es Marc Nicolau, abogado y director de Campmany Abogados, que acumula millones de visualizaciones con sus vídeos explicativos sobre Seguridad Social.

En el canal del despacho l Nicolau recuerda que “la jubilación flexible permite compatibilizar unos ingresos por un trabajo con el cobro de la pensión por jubilación”. A diferencia de la jubilación activa, explica, esta modalidad solo puede iniciarse una vez ya se ha accedido a la pensión no antes.

También señala que “la actividad laboral tiene que ser iniciada siempre después de haber sido jubilado, no al revés” y que debe ser una actividad a tiempo parcial, nunca completa. El porcentaje de jornada “debe ser de entre el 25% y el 50%”, aunque con la propuesta del Gobierno esa franja pasaría a ampliarse hasta el 80%, con nuevos incentivos.

Durante este tiempo, apunta el abogado, se sigue cotizando “en proporción a la jornada que se está realizando”, aunque matiza que “si por lo que fuera con esas nuevas cotizaciones se hiciera un nuevo cálculo de la jubilación y fuese más favorable, se puede solicitar ese nuevo cálculo”.

Sin embargo con la reforma propuesta por el Ministerio esa posibilidad desaparecería: las nuevas cotizaciones no mejorarían la pensión, solo servirían para mantener la compatibilidad.

Diferencias con otras modalidades de retiro

Nicolau subraya en su vídeo que la jubilación flexible “funciona de manera diferente a la jubilación activa y a la parcial”. En la activa el trabajador no se retira por completo: “está trabajando y se jubila, pero sigue haciendo esa actividad”. En la parcial, por el contrario, se reduce la jornada antes del retiro definitivo.

La clave de la jubilación flexible es que se trata de un regreso al mercado laboral después del retiro, y que la cuantía de la pensión se ajusta proporcionalmente al grado de jornada que se desempeñe.