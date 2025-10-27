Este es el importe real que cobran los trabajadores al jubilarse: así se calcula la pensión final

La inminente jubilación de la generación del baby boom no solo ha impulsado reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. También ha generado una avalancha de dudas entre los trabajadores: cómo se calcula la pensión, cuál es el importe real que se cobra cada mes y qué diferencia hay entre lo que dice el simulador y lo que ingresa la Seguridad Social.

En medio de esta confusión el asesor fiscal Francisco Martínez (creador del canal AdministracionTop) se ha convertido en una referencia para miles de personas que buscan respuestas claras. Sus vídeos explican con lenguaje directo temas de fiscalidad, contabilidad y jubilación, acercando la información a un público que rara vez encuentra explicaciones tan concretas.

Un simulador que muestra el importe bruto

En uno de sus vídeos más recientes titulado “Importe real que cobrarás al jubilarte”, Martínez aborda una de las preguntas más repetidas: si el simulador de la Seguridad Social muestra la pensión bruta o la pensión neta.

“Siempre que muestro el simulador de pensiones de la Seguridad Social”, explica, “alguna persona me pregunta si el importe que sale es el bruto o el líquido que cobraré mes a mes”. La respuesta es clara: “Lo que muestra el simulador en sí es el importe bruto”.

A partir de ahí el divulgador recuerda que una pensión “tiene la misma consideración que una nómina”, ya que se trata de un rendimiento del trabajoPor eso, también está sujeta a deducciones, aunque no exactamente a las mismas que en una nómina. “En la pensión no se va a practicar seguridad social, por lo tanto, para pasar de la pensión bruta a una pensión neta, lo único que se va a practicar, en caso de que corresponda, va a ser IRPF”.

Cómo calcular el importe neto paso a paso

El método que propone Martínez es sencillo y oficial: utilizar el simulador de IRPF de la Agencia Tributaria. Basta con buscar en Google “calculadora IRPF” y acceder a la herramienta más reciente; “Cuando tú estés viendo este vídeo, usa el que esté vigente en ese momento”.

Una vez dentro, se introducen los datos personales, se selecciona la situación familiar y laboral (“pensionista de la Seguridad Social”) y se añade la retribución total anual.

Para ilustrarlo el asesor plantea un ejemplo: una pensión de 1.800 euros en 14 pagas, es decir, 25.200 euros anuales. Tras introducir los datos en el simulador, obtiene el porcentaje de IRPF que corresponde y realiza la resta final:

“25.200 menos 3.749,76… y este es el líquido anual que tenemos. Lo dividimos entre 14 y el resultado es el importe que nos van a ingresar mes a mes en la cuenta corriente”.

La diferencia entre pensión inicial y valor de facto

Uno de los puntos más confusos del simulador de la Seguridad Social es la coexistencia de dos cifras: la pensión inicial y el valor de facto. Martínez lo explica con claridad: “El valor de facto es el valor estimado de tu pensión en la fecha de jubilación teniendo en cuenta la evolución del coste de la vida”.

En otras palabras la cantidad que aparece como “valor de facto” no es lo que se cobrará exactamente, sino lo que valdrá esa cantidad según la inflación prevista. Es una proyección de poder adquisitivo, no un importe real.