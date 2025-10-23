Lidl urge a acabar el corredor mediterráneo para crecer en España

El consejero delegado de Lidl España, Claus Grande, ha subrayado en el marco del 40º Congreso Aecoc de Gran Consumo, la relevancia de España dentro del ecosistema internacional del grupo. “Gran parte de nuestras cadenas de suministro pasan o se generan directamente en España”, ha afirmado, destacando la fortaleza del sector primario y la industria agroalimentaria como factores que hacen del país un socio estratégico. La cadena alemana ya aglutina 700 supermercados y 13 plataformas logísticas en España, donde reclama la puesta en marcha del corredor mediterráneo.

Grande también ha puesto de relieve el impacto económico de Lidl en España y en la exportación. “Compramos 8.000 millones de euros en productos agroalimentarios cada año, y más del 50% se destina a la exportación. Este volumen genera un superávit de más de 2.600 millones de euros en la balanza comercial española y posiciona al producto español como referente en los lineales de Lidl en toda Europa y América”, ha destacado.

Promociona la 'marca España'

El directivo ha resaltado además la contribución de Lidl España a la promoción de la ‘Marca España’. “A través de nuestras campañas Sol&Mar, que se repiten varias veces al año, activamos toda nuestra potencia comercial y llevamos el producto español a más de 500 millones de consumidores de otros países”, ha señalado, poniendo de manifiesto el efecto mediático y estratégico de estas acciones.

Claus Grande ha añadido que España juega un papel estratégico también en logística. “España es la puerta de entrada de nuestras cadenas de suministro para el sur de Europa. A través de nuestros puertos se distribuye mercancía procedente de Asia por medio continente”, ha explicado, insistiendo en que la construcción del corredor mediterráneo aportaría mayor

Modelo internacional

Por su parte, Jennifer Cords, vicepresidenta sénior de Asuntos Corporativos de Lidl International, ha aportado la visión global del grupo sobre la gestión de la calidad y la sostenibilidad. Ha explicado que Lidl & Kaufland Asia, con sede en Singapur y oficinas en países como China, Bangladesh o Vietnam, coordina el trabajo con más de 1.000 proveedores en 13 mercados asiáticos, centrado principalmente en productos no alimentarios como textiles, calzado, juguetes, electrónica o mobiliario.

“La calidad comienza desde la selección del proveedor”, ha destacado Cords, subrayando que el equipo de compras de la compañía se asegura de que las fábricas cumplan los estándares de producción y reciban formación sobre la forma de trabajar de Lidl.