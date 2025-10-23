Tres de cada cinco menores ya deciden con sus padres dónde va la familia de vacaciones o qué tecnología se compra en casa

Hace años que el rol de los hijos en el seno de las familias ha tomado un peso que nunca antes había tenido. Los menores han ganado protagonismo en las agendas, en las actividades lúdicas y, cada vez más, en las decisiones de compra. El 59% de los padres explican que sus hijos participan activamente a la hora de escoger el destino de vacaciones y que su criterio se tiene también muy en cuenta en la adquisición del equipamiento electrónico del hogar. Lo recoge así un estudio de la Fundación BBVA presentado este jueves, en el que se pone en evidencia un modelo de codecisión familiar en el que los jóvenes actúan como auténticos "copilotos del gasto doméstico", señala el informe.

El análisis, elaborado a partir de encuestas a menores de entre 12 y 17 años, que han sido cotejadas con las respuestas dadas por sus padres, constata que el esquema tradicional en el que las decisiones las tomaban exclusivamente los progenitores ha quedado superado. "Durante años se les describió como simples 'compradores de un centavo', porque con sus ahorros compraban cromos o chucherías, pero hoy influyen, deciden y hasta pagan ropa, tecnología, ocio digital o cosmética", indica el estudio dirigido por la investigadora Beatriz Feijóo.

Mamá opina, pero yo escojo

Hoy, los menores ya compran solos su propia ropa, la tecnología que utilizan, sus actividades de ocio y los productos para el cuidado del cuerpo, "un sector esencial del consumo de los menores, pero que se produce con escaso conocimiento de los padres", indica también el estudio, que cifra en un 30% el porcentaje de adolescentes que "realizan compras sin supervisión adulta". Otro 30% asegura que, aunque vayan a comprar con los progenitores, son ellos los que deciden por sí mismos y que su opinión tiene sin duda más peso que la que les puedan dar sus padres. Así, concluye la investigación, "si bien la voz parental sigue siendo el principal filtro, comparte escenario con amigos, escuela e 'influencers'".

De hecho, a partir de los ocho años, los hijos ya ejercen un rol de consumidor definido, con sus propios gustos y criterios, y, en la pubertad, "afinan su capacidad de compra". Su punto de vista sobre qué se consume es interesante no solo porque son ellos mismos consumidores, sino porque también ejercen cada vez más influencia y son, en suma, compradores de cara a un futuro. Eso sí, añade el estudio, "los adolescentes practican un consumo crítico que los adultos no perciben", porque "aplican filtros de precio, reseñas y sostenibilidad con mayor frecuencia de la que sus padres les atribuyen".

Y un dato más: la gran mayoría (un 70%) prefiere todavía ir presencialmente a la tienda para poder "tocar el producto, comprobar su calidad o, sencillamente, disfrutar del plan con amigos", recoge el informe.