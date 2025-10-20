Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno frena la subida de cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

La Seguridad Social plantea un incremento de entre 3 y 15 euros a partir del 2026, frente a la subida de entre 11 y 200 euros que planteó inicialmente

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). Una semana más la oposición ha sometido al Gobierno a una sesión de control que se ha / Fernando Sánchez - Europa Press

Gabriel Ubieto

Barcelona

La Seguridad Social ha frenado su propuesta de incremento de cuotas para los autónomos. La ministra Elma Saiz ha rebajado sus pretensiones y plantea congelar las cotizaciones para quienes menos ganan y reducir sustancialmente la subida para el resto.

La última propuesta remitida a los agentes sociales, según han podido confirmar distintas fuentes vinculadas a la negociación, oscila entre tres y 15 euros más al mes a partir del próximo ejercicio para todos aquellos que tengan unos rendimientos netos superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI).

El fuerte rechazo que generó la primera oferta que la ministra de Inclusió, Seguridad Social y Migraciones ha forzado a la misma a moderar sus pretensiones. Según la primera tabla puesta encima de la mesa, la subida a partir del año que viene hubiera sido de entre un 3,8% y un 20,3% (la cuota más alta).

Ahora la segunda oferta baja el listón hasta una horquilla de entre 1% y un 2,5%. Es decir, de una franja de subidas de entre 11 y 206 euros, la Seguridad Social ha bajado de entre 3 y 15 euros. Ya los autónomos que ingresan menos del salario mínimo, la cuota les queda congelada.

