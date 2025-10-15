Amancio Ortega pone a Roberto Cibeira al mando de sus sociedades

Amancio Ortega da un paso clave en la gestión de su vasto patrimonio: Roberto Cibeira se convierte de manera oficial en su mano derecha y asume el control de las principales sociedades del grupo Pontegadea, el holding a través del cual el fundador de Inditex administra su imperio inmobiliario y financiero y que está valorado en más de 110.000 millones de euros. Este movimiento se produce tras la salida de José Arnau, vicepresidente de Pontegadea desde su creación en 2001 y de Inditex desde 2012 y hombre de confianza de Amancio Ortega durante más de dos décadas. Arnau, que era la mano derecha histórica del empresario en la gestión de su fortuna, comunicó en junio su decisión de jubilarse con fecha del pasado 1 de octubre.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge los cambios en diez sociedades clave de Pontegadea, que destacan la consolidación del poder de Cibeira. En Pontegadea Inversiones, la sociedad principal del holding, dedicada a la gestión del patrimonio inmobiliario y financiero del fundador de Inditex, Arnau cesa como consejero y vicepresidente, y Cibeira asume los cargos de consejero delegado y vicepresidente segundo.

En Pontegadea GB 2020, sociedad de inversión inmobiliaria en Reino Unido creada en 2020 para centralizar activos en Londres y Glasgow, Cibeira reemplaza a Arnau como vicepresidente segundo y consejero delegado. En Partler 2006 y Partler Participaciones, ambas dedicadas a inversiones estratégicas, Cibeira ocupa a partir de ahora los mismos cargos que Arnau deja vacantes (también vicepresidente y consejero delegado), lo que refuerza su presencia en las sociedades que gestionan participaciones de Inditex y Enagás.

Pontegadea Inmobiliaria, encargada de los activos inmobiliarios de Ortega, nombra a Cibeira vicepresidente segundo, mientras que Esparelle 2016, Pontegadea Dieciocho, Sobrado Forestal 2014 y Pontegadea España experimentan cambios más relevantes: Cibeira asume las funciones de presidente, consejero y consejero delegado, y las sociedades cambian su órgano de administración de administrador único o administradores mancomunados a consejo de administración. Sobrado Forestal gestiona la explotación de árboles autóctonos para la producción de castañas, mientras que Pontegadea España concentra los activos inmobiliarios de alquiler en oficinas y edificios en territorio español. Estas decisiones consolidan la posición de Cibeira no solo en el holding inversor sino también en Inditex, donde en julio fue nombrado consejero.

Pontegadea, que gestiona la fortuna personal de Ortega y sus inversiones, incluyendo casi el 60% de las acciones de Inditex, está organizada en tres grandes sociedades: Pontegadea Inversiones, Pontegadea GB 2020 y Partler 2006. La primera concentra compras históricas y activos clave; la segunda, propiedades en Reino Unido; y la tercera, participaciones en Inditex, Enagás y otros inmuebles. En las tres, Cibeira pasa a ser el máximo responsable como consejero delegado y vicepresidente segundo.

Con estos cambios, Amancio Ortega asegura una transición ordenada de poder dentro de su imperio, al confiar en Cibeira, que llegó a Pontegadea en 2003, como la figura clave para continuar la gestión de su patrimonio.

Pontegadea compra un centro logístico cerca de Liverpool

Pontegadea ha cerrado una nueva operación en el mercado inmobiliario británico con la adquisición de un centro logístico en Knowsley, en las afueras de Liverpool, por 92 millones de euros. El inmueble, arrendado a Amazon, cuenta con una superficie de 80.000 metros cuadrados y se encuentra en una ubicación estratégica, a apenas 16 kilómetros del puerto de Liverpool y con conexión directa con varias autopistas.