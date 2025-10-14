Opa
Los clientes del Sabadell que aceptaron la opa del BBVA son solo el 1,1% del capital
EFE
Madrid
Un 97,2% de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad rechazó la oferta de compra del BBVA y los que la aceptaron representan solo el 1,1% del capital del grupo, según ha informado este martes el primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
