Los clientes del Sabadell que aceptaron la opa del BBVA son solo el 1,1% del capital

Sede de Banco Sabadell, en Barcelona.

Sede de Banco Sabadell, en Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

EFE

Madrid

Un 97,2% de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad rechazó la oferta de compra del BBVA y los que la aceptaron representan solo el 1,1% del capital del grupo, según ha informado este martes el primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

