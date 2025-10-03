Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: así pueden vetar los vecinos los pisos turísticos del edificio

Las últimas estimaciones del INE calculan que en España existen ya alrededor de 400.000 viviendas destinadas al uso turístico. Este modelo de alojamiento, impulsado sobre todo por plataformas como Airbnb o Booking, ha crecido a gran velocidad en la última década.

El problema es que fuera de un marco regulado no solo ha contribuido al encarecimiento de la vivienda en los centros urbanos (haciendo más difícil el acceso a alquileres asequibles), sino que también ha generado fricciones con el sector hotelero, que opera bajo licencias y obligaciones mucho más estrictas.

Ahora la Ley de Propiedad Horizontal se ha convertido en la herramienta clave para frenar los excesos. A partir del 3 de abril de 2025, entró en vigor una reforma que da un papel decisivo a las comunidades de vecinos a la hora de autorizar o vetar la entrada de pisos turísticos en sus edificios.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

Hasta ahora la regulación dependía sobre todo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que generaba un mosaico de normas muy distinto según el lugar.

Con la reforma aprobada en la Ley Orgánica 1/2025, se introduce un requisito que cambia las reglas del juego: ningún propietario podrá destinar su vivienda a uso turístico sin contar con la aprobación expresa de la comunidad.

Para conseguirla será necesario el voto favorable de tres quintos de los vecinos: lo que equivale a un 60% tanto de propietarios como de cuotas de participación, y el acuerdo deberá quedar reflejado en acta oficial. Es decir, si el resto de vecinos no quiere un piso turístico en el edificio podrán impedirlo de manera legítima.

No afecta a quienes ya alquilan

La norma no será retroactiva. Esto significa que quienes ya tengan en marcha su actividad y cumplan con las licencias previas no se verán obligados a cerrar.

Solo se exigirá esta autorización comunitaria a partir de nuevas solicitudes posteriores a abril de 2025 o si se producen cambios relevantes en la vivienda, como reformas estructurales o un traspaso de titularidad.

Poderes adicionales para las comunidades

La reforma también concede nuevas facultades a las comunidades de propietarios: entre ellas está la posibilidad de imponer cuotas de mantenimiento más altas, de hasta un 20%, a las viviendas turísticas, siempre que así lo recojan los estatutos.

También pueden aprobar normas internas específicas de convivencia que afecten directamente a estos alojamientos, desde horarios de entrada y salida hasta límites de ocupación o control de ruidos. Además, cuentan con el respaldo de un régimen sancionador severo que contempla multas de hasta 600.000 euros y la posibilidad de llevar a juicio a quienes operen sin permiso.

El registro autonómico, obligatorio

Otra de las piezas del nuevo marco legal es la obligación de inscribir cada vivienda de uso turístico en el registro oficial de la comunidad autónoma correspondiente, a partir de julio de 2025. Las plataformas deberán mostrar ese número en los anuncios y, en caso de no hacerlo en un plazo de 48 horas, el anuncio tendrá que desaparecer.