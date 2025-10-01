Nuevo regalo de la Seguridad Social a los pensionistas: así subirán en 2026 según la prestación

Aunque todavía faltan algunos meses para que arranque 2026 ya hay un anuncio que trae alivio y optimismo a uno de los colectivos más grandes del país: los pensionistas. La buena noticia llega directamente de las previsiones de la Seguridad Social y de los cálculos de entidades como BBVA, que confirman que las pensiones van a volver a subir el próximo año.

La clave está en el mecanismo de revalorización ligado al IPC, en vigor desde la Ley 20/2021. Dicho de otra forma: las pensiones no se quedan atrás frente a la inflación, sino que se ajustan cada año para mantener el poder adquisitivo de los jubilados y las últimas previsiones apuntan a que, en 2026, las prestaciones contributivas crecerán en torno a un 2,6%, mientras que las máximas lo harán un poco más cerca del 2,7%.

Cuánto subirán las pensiones en 2026

Para quienes ya cobran una pensión contributiva de jubilación, la media mensual pasará de los 1.506 euros actuales a unos 1.545 euros. Es decir: unos 39 euros más al mes en el bolsillo.

En el caso de las pensiones máximas la subida será todavía mayor: de 3.267 euros en 2025 a unos 3.355 euros en 2026.

Las demás prestaciones también notarán el incremento:

Viudedad : de 935 a unos 958 euros mensuales.

: de 935 a unos 958 euros mensuales. Incapacidad permanente : de 1.209 a unos 1.239 euros.

: de 1.209 a unos 1.239 euros. Pensión mínima sin cónyuge : de 874 a 897 euros.

: de 874 a 897 euros. Pensión mínima con cónyuge a cargo: de 1.127 a 1.158 euros.

Además hay un matiz importante: las pensiones mínimas y de viudedad están en pleno proceso de equiparación con los umbrales de pobreza fijados por Europa. Ese ajuste será progresivo hasta 2027 año en el que se espera que confluyan.

Por qué se produce la subida

El aumento no es un capricho sino que responde al cálculo automático de la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. El Instituto Nacional de Estadística publicará a finales de noviembre el dato adelantado del IPC, con el que se cerrara una cifra casi definitiva y la confirmación oficial llegará el 12 de diciembre de 2025, cuando se conozca el dato exacto.

Más novedades: edad de jubilación y nuevo cálculo

La revalorización de las pensiones no llega sola. En 2026 entrarán en vigor otros cambios relevantes:

La edad de jubilación se retrasará a 66 años y 10 meses para quienes no alcancen los 38 años y 3 meses cotizados. Quienes sí lleguen a esa cifra podrán jubilarse a los 65 años.

se retrasará a para quienes no alcancen los 38 años y 3 meses cotizados. Quienes sí lleguen a esa cifra podrán jubilarse a los 65 años. Se aplicará un nuevo sistema dual de cálculo de la base reguladora. Los futuros jubilados podrán elegir entre computar los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 (excluyendo los dos peores), aplicándose siempre la fórmula más beneficiosa.

Y además: el MEI también sube

No todo es recibir: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo en las cotizaciones creado para reforzar la caja de las pensiones, también subirá en 2026. Pasará del 0,8% actual al 0,9% y seguirá aumentando cada año hasta 2050.