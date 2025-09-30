Macroeconomía
La deuda pública se mantiene en el 103,4% del PIB en el segundo trimestre
Baja en 1,8 puntos frente al 105,2% del segundo trimestre de 2024, aunque se sitúa por encima del dato anotado a finales del año pasado
EP
La deuda del conjunto de las administraciones públicas, según el Protocolo de Déficit Excesivo, se situó en máximos de 1,691 billones de euros en el segundo trimestre del año, manteniéndose en el 103,4% del PIB, según los datos adelantados del Banco de España.
La cifra del 103,4% del PIB se mantiene inalterado respecto al porcentaje registrado en el primer trimestre de este año y baja en 1,8 puntos frente al 105,2% del segundo trimestre de 2024, aunque se sitúa por encima del dato anotado a finales de 2024 (101,6%).
El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% en el cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteados por Bruselas.
En términos absolutos, la deuda pública ha crecido en 23.546 millones de euros, un 1,4% más, respecto al primer trimestre del año. Frente al segundo trimestre de 2024, el endeudamiento se ha elevado en 65.254 millones, un 4% superior.
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- ¿Cuánto vale un día en la cárcel?
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Arqueología sentimental de Córdoba
- El rector de la Universidad de Córdoba pide 'el cumplimiento estricto' del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Alcolea recrea su batalla más gloriosa