Cascada de reacciones ante la llegada del portaaviones Gerald R. Ford a Palma: Montero y Belarra se pronuncian tras la convocatoria de una manifestación en contra

La llegada del mayor portaaviones nuclear del mundo, el buque militar americano Gerald R. Ford, a Palma ha provocado una cascada de reacciones entre varios partidos políticos de la izquierda balear y nacional. Este martes, Ione Belarra, secretaria general de Podemos; Irene Montero, eurodiputada de la formación morada; Lucía Muñoz, líder del partido en las islas; y Cristina Gómez, exdiputada en el Parlament, se han sumado a través de un comunicado a las críticas vertidas desde la isla contra el atraque del navío estadounidense en el puerto de la capital balear.

Está previsto que el barco llegue a Palma el próximo viernes 3 de octubre, alargando su estancia en Ciutat hasta el día 8. El buque insignia de la armada estadounidense fondeará con más de 4.000 marines a bordo. Se tratará, además, de la primera escala de tal nivel en los puertos de Baleares.

Las dirigentes de Podemos exigen directamente que el Gobierno central impida que el portaaviones pueda llegar a puerto. Belarra asevera que el fondeo del Gerald R. Ford "plantea un terrible peligro para la seguridad de nuestro país y ahonda en la complicidad de España con los genocidas", a lo que añade: "El Gobierno debe impedir su entrada en Palma. Basta ya de vasallaje al imperialismo de Trump y la OTAN".

En la misma línea se ha pronunciado Montero, representante del partido en Europa: "Al mismo tiempo que apoya el genocidio y presenta junto a Netanyahu un plan de dominación colonial de Palestina, EEUU muestra con este portaviones que también manda en Europa".

“Queremos que el Gobierno español actúe con soberanía y dignidad democrática. Le exigimos que rechace la presiones de los intereses militares externos y que niegue la entrada de este portaaviones de guerra en nuestros puertos”, ha declarado Gómez.

Ione Belarra e Irene Montero. / EFE

Una escala entre tensiones

La escala del Gerald R. Ford en Palma tiene un marcado trasfondo geopolítico. La presencia de un portaaviones nuclear estadounidense en el Mediterráneo occidental envía un mensaje directo de proyección de poder militar en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia. Al mismo tiempo, la visita coincide con la creciente inestabilidad en Oriente Medio, especialmente tras la intensificación del conflicto en Gaza y las tensiones en torno a Irán.

Además, la llegada del buque militar a la capital balear se produce en paralelo a la decisión del Gobierno español de vetar el tránsito de barcos y aviones estadounidenses con armamento destinado a Israel a través de las bases de Rota y Morón.

Rechazo frontal de la izquierda

Las fuertes críticas vertidas desde Podemos contra la llegada del portaaviones no han sido las primeras. Esquerra Unida de Balears (EUIB) reclamaba ayer que el portaaviones nuclear Gerald R. Ford "pase de largo" por el archipiélago y reivindicaba que Baleares sean "tierra de paz" y no una base para "el ejercicio de la guerra, ni para el apoyo al genocidio en Gaza".

"Cuando no ha pasado ni una semana desde la aprobación del Decreto de prohibición del tráfico de armas, combustible y productos provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel, Baleares se encuentra con la visita del portaaviones de la armada de los Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, el gigante nuclear más poderoso del mundo y barco insignia del principal aliado del gobierno del genocida del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu", apuntaron. Desde EUIB argumentaron también que se trata de una visita "no deseada" que coloca a Baleares "en el centro de la geopolítica mundial".

Por otro lado, este lunes, el líder de MÉS Lluís Apesteguía fue consultado por la escala que hará el buque estadounidense en el puerto de la capital balear. El político ecosoberanista contestó que están en contra de que Baleares se use como "base operativa de la OTAN" y expresó que este portaaviones "no es bienvenido".

En esta misma línea, Apesteguia sostuvo que están en contra de la permanencia de España en la OTAN, ya que como miembro no se puede negar a este tipo de escalas, por lo que reclamó que se debata sobre el papel de España en la OTAN ahora que EEUU trata a los Estados miembros como un "club de criados".

Manifestación el día de su llegada

La sociedad civil también ha querido levantar la voz y, a través de la Plataforma Mallorca per la Pau, se ha convocado una manifestación este viernes 3 de octubre para mostrar su repulsa a la presencia del portaaviones nuclear de la armada de EE.UU Gerald R. Ford en la bahía de Palma. Bajo el lema 'OTAN No. Fora vaixells de guerra de la nostra terra', la concentración se celebrará a las 18:30 en la intersección entre las Avenidas y el Paseo Marítimo.

Cartel de la manifestación. / PMP

La entidad rechaza de plano el fondeo del portaaviones nuclear más grande del mundo en aguas mallorquinas, pues consideran que se trata de "un símbolo de guerra, amenaza y escándalo militar".

"Exigimos unas islas desmilitarizadas; fuera de la OTAN y de sus guerras; el cese de la escalada militar en el Mediterráneo; y un futuro de paz y convivencia entre pueblos", reclaman desde la Plataforma, que no duda en defender que "Mallorca no es una base militar".